Le refuge de l'Hôtel Place Dupuis préoccupe des commerçants

Au lendemain de l’ouverture de l’hôtel Dupuis aux sans-abris, au centre-ville de Montréal, des commerçants de la rue Sainte-Catherine Est soutiennent qu’ils ont été parmi les derniers à apprendre la transformation des 380 chambres en refuge.

Le président de Village Montréal, JP Loignon, n’est pas du tout contre le projet et estime que c’est une bonne idée.

Il réclame cependant un encadrement de la clientèle pour éviter les débordements dans le quartier.

«La société de développement commercial Village Montréal est en accord avec ce projet, surtout que de nombreuses ressources pour cette clientèle marginalisée sont localisées dans le Village. On réclame par contre l’ajout significatif de ressources spécialisées dans le secteur comme des travailleurs sociaux et des policiers. On demande aussi des équipes de nettoyage pour ramasser les déjections humaines ainsi que les déchets que les commerçants ramassent quotidiennement devant leur porte. Il faut rendre l’artère plus sécuritaire pour tout le monde», explique-t-il.

Plan de cohabitation en cours d’élaboration

Du côté de la Ville de Montréal, on assure qu’un plan d’intervention en cohabitation sociale est en cours d’élaboration.

«Un plan d’intervention en cohabitation sociale dans le secteur, qui comprend de nombreuses mesures afin d’assurer la sécurité autour de l’hôtel Place Dupuis, la circulation des personnes qui y logent, et la communication avec les commerçants et les résidents, est en cours d’élaboration et fera l’objet d’une rencontre de travail avec les partenaires du milieu ce jeudi, à laquelle participe la SDC du Village», fait-on savoir.

«Ce plan d’intervention sera également présenté au public lors d’une séance d’information la semaine prochaine, dont la date sera précisée et annoncée sous peu. Il se veut complémentaire aux mesures relevant du réseau de la santé et des services sociaux.»

La Ville indique qu’une brigade de cohabitation sociale a été créée avec la Société de développement social (SDS).

«Elle travaillera avec les services d'hébergements temporaires, les organismes communautaires, le SPVM et l’arrondissement pour mettre en place des solutions et assurer de la médiation sociale. Le SPVM évalue actuellement comment adapter les effectifs policiers pour s’ajuster à la venue de cette ressource dans le quartier. Une rencontre est prévue demain à cet effet.»

Par ailleurs, un centre de jour ouvrira prochainement ses portes au Grand Quai du Port de Montréal.

«Il permettra aux personnes en situation d'itinérance qui dorment à l'hôtel de s'abriter au chaud pendant la journée et recevoir un service d’aide alimentaire. Le déploiement d’un système de navettes en collaboration avec la STM et Mission Old Brewery permettra d’assurer les déplacements entre ces ressources et toutes les autres qui seront déployées dans le centre-ville», précise-t-on du côté de la Ville.