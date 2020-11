Vivre l'horreur en première ligne

Le drame vécu la fin de semaine dernière dans le Vieux-Québec a laissé des traces indélébiles chez les premiers répondants.

• À lire aussi: Le système d'alerte accessible à tous les corps policiers, dit Guilbault

• À lire aussi: Hommage à François Duchesne au MNBA

• À lire aussi: «Prends soin de nous tous»

Le superviseur aux opérations a accepté de raconter comment s'est déroulée cette nuit d'horreur.

C'est vers 22h30, samedi, que les premiers appels ont été reçus à la centrale d'urgence.

«La majorité des appels sont tous rentrés en même temps, à la centrale de répartition, vers 22h30. Donc, on a compris assez vite ce qui se passait. Ç’a été assez facile de faire le lien qu'il y avait un événement hors du commun qui se passait dans le Vieux-Québec», raconte Guillaume Paquin de la CTAQ.

Malgré tout, ils étaient loin de se douter de ce qu'ils allaient vivre ce soir-là.

«D'abord, on pense aux victimes. On espère que ce n'est pas si pire que ça. Puis, quand on réalise que, finalement, c'est d'une gravité extrême, eh bien, c'est notre formation qui prend le dessus», affirme l’ambulancier.

«Initialement, on est appelés pour des gens qui auraient été blessés à l'arme blanche, peut-être même par arme à feu. La description de l'agresseur arrive un peu plus tard dans l'intervention», ajoute-t-il.

Quand les équipes sont arrivées sur place, le suspect n'avait pas encore été arrêté. Il explique qu’il y avait une certaine peur qui régnait de tomber face à face avec lui.

«Le paramédic va toujours être partagé entre son désir et son devoir de soigner une victime qui est devant lui, au sol, et en même temps, de vouloir protéger sa propre vie. C'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires policiers, puis ils nous protègent», précise M. Paquin.

Mais ces hommes et ces femmes sont avant tout des humains qui devront vivre avec ces images en tête le reste de leur vie.

«Pendant l'événement, on a à gérer les victimes, on a à gérer les partenaires, on a à gérer les blessés. Évidemment, par la suite, tout le volet psychologique devient important», dit-il.

Être paramédic est une vocation. Sans leur travail, le nombre de victimes aurait possiblement été plus nombreux.

«Il y a un sentiment du devoir accompli. Puis, je tiens à souligner le travail extraordinaire des paramédics qui sont intervenus cette nuit-là. Effectivement, sans leur intervention, il y a certainement plus de vies qui auraient été perdues», conclut le superviseur.