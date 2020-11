La Direction de la santé publique de Montréal confirme à TVA Nouvelles avoir soumis un avis au ministère de la Santé afin d’assouplir les règles en zone rouge.

Elle souhaiterait permettre de nouveau des rassemblements intérieurs de deux ménages pour deux familles dans une résidence ou deux adresses maximum.

En ce qui a trait aux salles de spectacle, on suggère une réouverture, mais avec 25 personnes au maximum.

Pour les rassemblements extérieurs, 4 ménages ou 10 personnes seraient acceptés.

Dans les centres sportifs, on suggère de reprendre les disciplines qui permettent des pratiques individuelles. Pour le moment, aucune permission n’a été suggérée pour le sport collectif.

Rouvrir les bibliothèques et musées selon les capacités d’accueil de chacun serait aussi analysé.

En ce qui a trait au taux de positivité, il est à la baisse à Montréal selon les données recueillies entre le 25 et le 31 octobre. Il est passé à 4,4% alors qu’il était au-dessus du 5% depuis plusieurs semaines.

Certains arrondissements représentent toujours une certaine problématique : Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Outremont.

Selon les données, il y aurait toujours de 240 à 250 cas positifs quotidiens en moyenne dans la métropole.

Quant aux éclosions actives, il y en a 333.

La Direction de la santé publique de Montréal précise toutefois que plusieurs éclosions dans ce nombre sont inactives et que pour les retirer, on doit patienter 24 jours selon l’INSPQ. Parmi les 333 éclosions, plus de 200 d’entre elles ont moins de cinq cas. La majorité des éclosions sont en milieu de travail (164) et en milieu scolaire (96).