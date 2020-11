Bombardier renoue avec la rentabilité

La compagnie Bombardier a déclaré jeudi des profits nets de 192 millions $ US à son troisième trimestre, comparativement à une perte de 91 millions $ US enregistrée l’an dernier.

Pour la période de trois mois close à la fin septembre, les revenus totaux ont reculé, passant de 3,7 milliards $ US à 3,5 milliards $ US, et ce, en raison des perturbations engendrées par la pandémie et des cessions.

«Alors que la pandémie continue de présenter des défis inédits, Bombardier reste concentrée sur la réalisation de ses principales priorités, lesquelles incluent prendre grand soin de nos employés et de nos clients; nous assurer d’avoir suffisamment de liquidités pour traverser la tempête; et continuer à progresser dans notre repositionnement stratégique en une entreprise simplifiée et axée sur l'aviation d’affaires», a dit Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier.

L’entreprise note que les revenus tirés des avions d’affaires au cours du trimestre ont augmenté de 10 % par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent. Ainsi, ils ont atteint 1,2 milliard $, avec 24 livraisons d’avions.

«Nous sommes très enthousiastes face à notre avenir comme une entreprise axée sur les avions d'affaires, aux occasions que nous avons d’étendre nos activités de service et de mieux tirer parti de notre portefeuille de produits à l’avant-garde de l’industrie», a ajouté M. Martel.