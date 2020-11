D’autres licenciements à venir chez Bombardier

La pandémie a coûté 2,3 milliards $ US à Bombardier jusqu’ici et pour survivre, la multinationale surendettée devra encore couper ses dépenses et supprimer des emplois.

«Notre structure de coûts aujourd’hui, elle est beaucoup trop imposante pour la grosseur de business qu’on va avoir», a déclaré jeudi le PDG de Bombardier, Éric Martel.

Le dirigeant n’a pas voulu s’avancer sur le nombre de postes qui pourraient disparaître. Il a confié qu’environ 70 salariés de Bombardier et une trentaine de consultants d’une firme externe passaient actuellement au peigne fin les dépenses de l’entreprise.

Rappelons qu’en juin, Bombardier a annoncé la suppression de 2500 emplois, dont 1500 au Québec.

M. Martel a assuré que l’avenir des trois usines aéronautiques de Bombardier au Québec n’était pas menacé. Il a toutefois indiqué que la taille de la plus grande d’entre elles, située dans l’arrondissement montréalais de St-Laurent, pourrait être réduite.

Même si des lobbyistes de Bombardier ont récemment pris contact avec Québec pour un éventuel soutien financier, Éric Martel ne pense pas avoir besoin d’aide gouvernementale à court ou même à moyen terme, à moins que la crise sanitaire ne s’aggrave sérieusement.

Trimestre rentable

Bombardier a renoué avec la rentabilité au troisième trimestre, enregistrant des profits nets de 192 millions $ US. Ceux-ci sont toutefois issus de sa division ferroviaire, qui sera bientôt cédée à Alstom.

En aviation d’affaires, le carnet de commandes a fondu de 15 % pour se chiffrer à 12,2 milliards $ US. Bombardier livre actuellement plus d’avions qu’il n’en vend, une situation qui devrait durer encore un certain temps, a prévenu M. Martel.

«Le niveau d’activité est extrêmement encourageant et nous voyons les prix de vente revenir [à la normale] tranquillement», s’est-il réjoui.

Les revenus trimestriels de Bombardier ont fléchi de 5,3 % pour atteindre 3,5 milliards $ US.