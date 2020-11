Des millions de produits saisis à la frontière en Colombie-Britannique

Au cours de la première vague de la maladie à coronavirus, 380 envois renfermant du contenu non autorisé ou des marchandises contrefaites liées à la COVID-19 ont été interceptés à la frontière canado-américaine en Colombie-Britannique.

Parmi les produits saisis en vertu du projet Purify, du 20 mars au 30 juin, les autorités ont annoncé jeudi avoir confisqué 48 000 trousses de dépistage, 4,5 millions de pièces d’équipement de protection individuelle, 33 000 comprimés et pilules délivrés sur ordonnance et plus de 1500 autres interceptions de produits frauduleux et potentiellement dangereux.

Le projet Purify est un partenariat multiministériel institué par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Santé Canada et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il vise à améliorer dans la province la plus à l’ouest du pays l’identification, l’interception et le suivi de produits de santé non autorisés ou contrefaits concernant la crise sanitaire.

Parmi les précisions apportées jeudi, l’ASFC a indiqué avoir notamment saisi des produits mal étiquetés ou non déclarés. D’autres produits ont été soumis à Santé Canada, qui a refusé leur entrée sur le territoire.

Certains avaient été commandés par des entreprises et d’autres par des particuliers en ligne.

Les produits interceptés à la frontière par les équipes de l’ASFC sont inspectés par la GRC et par Santé Canada.

«Lorsque Santé Canada découvre qu’une entreprise vend des produits de santé non autorisés en ligne ou en magasin au Canada, des mesures sont immédiatement prises à l’endroit de cette entreprise afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens», a-t-on précisé, par communiqué.

On peut exiger des correctifs ou carrément le retrait du marché des produits qui sont non conformes.

«Bien que des importateurs n’aient réellement pas réalisé que certains produits de santé nécessitaient des licences et des permis particuliers, d’autres ont voulu profiter de la situation, au plus fort de la pandémie, et tenter d’importer des produits potentiellement dangereux au Canada pour en tirer des avantages financiers», a indiqué Yvette Monique Gray, directrice, Division de l’exécution de la loi et du renseignement, région du Pacifique à l’ASFC.

«Afin d’empêcher que ces produits se retrouvent au sein de nos collectivités, l’ASFC s’est associée à Santé Canada et à la GRC dans le cadre du projet Purify, et cette association s’est avéré extrêmement bénéfique pour les résidents de la Colombie Britannique et tous les Canadiens, a-t-elle poursuivi. L’ASFC continue de faire preuve de diligence et de contrôler toutes les marchandises qui entrent au Canada.»