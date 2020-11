Éclosion à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur

TVA Nouvelles a appris que l’Hôpital Pierre-Le Gardeur de Terrebonne, dans Lanaudière, se remet d’une éclosion qui a frappé du personnel de première ligne qui s’occupe des patients.

Jeudi après-midi, le CISSS de Lanaudière a indiqué que quatorze employés de l'hôpital ont obtenu un résultat positif à la COVID-19 le 20 octobre dernier. Huit d’entre eux sont de retour au travail et «il s'agit d'une unité de médecine où se trouvent 8 lits de soins palliatifs», indique le CISSS.

«D'ailleurs, comme partout au Québec, des employés peuvent effectivement avoir un résultat positif au sein de notre organisation et l'acquisition peut venir de la communauté, car la transmission est importante partout en ce moment. Le personnel concerné est alors retiré du travail pour la durée de l'isolement. Nous avons mis en place des registres de signes et symptômes, la prise de température dans les milieux de soins, des rappels sur le bon usage des EPI, du lavage des mains et de la distanciation sont faits en continu», ajoute le CISSS de Lanaudière.

Départs dans le secteur de la natalité au profit du privé

Par ailleurs, l’Hôpital Pierre-Le Gardeur a subi 11 départs d’employés depuis juin 2020 dans le secteur de la natalité au profit du privé. Pour la quasi-totalité de ces départs, les employés se sont réorientés vers le secteur privé (9 au sein d’une clinique médicale et une personne dans une agence de placement).

Conscient des efforts déployés depuis 8 mois par le personnel et de la pression exercée sur les employés en place, l’employeur a récemment rencontré des infirmières et infirmières auxiliaires.

«M. Daniel Castonguay, PDG et M. Clément Comtois, directeur des ressources humaines ont rencontré les infirmières et infirmières auxiliaires cette semaine, lors de rencontres virtuelles. Ces rencontres avaient comme objectifs d'échanger avec les professionnelles de la santé, entendre leurs préoccupations en regard de la pénurie de main-d'œuvre existante et voir avec elles les solutions qui pourraient être mises de l'avant. On le sait tous, le personnel de la santé est mobilisé dans la crise sanitaire depuis presque 8 mois et il est important pour l'organisation de trouver des solutions pour aider le personnel. Il y aura donc de nouvelles rencontres, dans 3 semaines pour discuter des solutions envisagées, à la lumière des échanges eus cette semaine.»