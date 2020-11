Les restrictions sanitaires ne seront pas assouplies à Montréal, tranche Legault

Le premier ministre François Legault, le Dr Horacio Arruda et le ministre de la Santé Christian Dubé font le point sur la pandémie au Québec.

«La situation continue d’être stable, mais elle est critique dans certaines régions. On doit rester prudents et essayer de trouver un équilibre entre sauver des vies et la qualité de vie de l’ensemble des Québécois», a fait savoir François Legault un peu avant 13h jeudi.

Malgré les demandes de la santé publique de Montréal, les règles sanitaires dans la métropole ne seront pas assouplies, a tranché le premier ministre François Legault, jeudi après-midi en point de presse.

Le premier ministre a affirmé qu’avec 261 nouveaux cas dans la métropole, «la bataille n’est pas gagnée».

Afin de voir des assouplissements aux restrictions sanitaires, il faudra avoir le feu vert de la santé publique au niveau national. Ce sera au gouvernement de prendre la décision finale, a indiqué François Legault. Des assouplissements aux mesures sanitaires ont des conséquences sur les régions situées à proximité, il faut prendre cela en compte a ajouté le Dr Arruda.



La suggestion de la Dre Mylène Drouin de la santé publique de Montréal a particulièrement retenu l’attention jeudi matin. Dans ce scénario proposé, les gyms et restaurants pourraient rouvrir. Des rassemblements intérieurs entre des ménages de deux adresses différentes est également mis de l’avant.

Cette proposition survient alors que la situation à Montréal est plutôt stable depuis la mise en place des nouvelles mesures sanitaires dans le contexte du défi «28 jours».

Jeudi, 1138 cas se sont ajoutés au bilan du Québec qui rapportait aussi 28 décès; les hospitalisations étant en légère baisse.

Plus tôt cette semaine le premier ministre a indiqué que le bilan de certaines régions se détérioraient, comme au Saguenay-Lac-Jean, en Mauricie et dans le nord de Lanaudière.

Montréal et Québec toutefois tiraient leur épingle du jeu, signe que les restrictions difficiles mais nécessaires fonctionnaient.