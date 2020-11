EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5h35

PLANÉTAIRE

Cas: 48 136 225

Morts: 1 225 913

Rétablis: 31 919 360

ÉTATS-UNIS

Cas: 9 488 276

Morts: 233 729

Rétablis: 3 743 527

CANADA

Québec: 109 918 cas (6350 décès)

Ontario: 79 692 cas (3182 décès)

Alberta: 30 447 cas (343 décès)

Colombie-Britannique: 16 135 cas (273 décès)

Manitoba: 6751 cas (87 décès)

Saskatchewan: 3408 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1118 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 347 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 291 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 23 cas

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 248 217 cas (10 335 décès)

5h32 | Le premier ministre suédois à l'isolement après un cas contact

Le premier ministre suédois Stefan Löfven s'est confiné par précaution avec sa femme après avoir été exposé à un cas contact au coronavirus, a-t-il annoncé jeudi.

5h10 | La Chine bloque les arrivées de Belgique, Grande-Bretagne et Philippines

La Chine a décidé de bloquer l'arrivée des voyageurs étrangers en provenance du Royaume-Uni, de Belgique et des Philippines pour cause d'épidémie, et de renforcer les conditions d'accès à son territoire pour plusieurs autres pays.

5h05 | Nouvelles restrictions à Paris sur fond d'appels à un durcissement du confinement

La mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé jeudi la fermeture de «certains débits de boissons», épiceries et restauration à emporter dès 22h00, pour éviter des «attroupements», sur fond d'appels à un durcissement des mesures de confinement en vigueur depuis une semaine.

AFP

3h33 | Finies les pintes au pub, l'Angleterre se reconfine

Finies les pintes entre amis au pub: l'Angleterre s'est reconfinée jeudi pour un mois dans l'espoir de ralentir la deuxième vague de nouveau coronavirus qui déferle sur le pays.