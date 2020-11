Incendie dans le Petit Champlain: «On a tout fait» pour la sauver

Les pompiers assurent avoir fait le maximum pour sauver la vie de la dame qui a péri tragiquement en tombant de la fenêtre de son logement en feu dans le Petit Champlain, mardi matin.

Marie-France Huez, 76 ans, a tenté tant bien que mal de s’accrocher à la fenêtre de son logement situé au 4e étage de l’immeuble en flammes en attendant les secours.

Malheureusement, alors que les pompiers étaient à quelques secondes de la secourir avec l’échelle aérienne, la dame a chuté au sol. Mme Huez a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

Des gens qui ont assisté à la scène se sont demandé pourquoi les pompiers n’avaient pas utilisé un coussin pour amortir une éventuelle chute.

« En arrivant, la priorité était vraiment de la faire sortir de là le plus rapidement possible. Dans les circonstances, c’était vraiment d’amener une échelle qui était le plus rapide », explique Bill Noonan, porte-parole pour le Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ).

Il indique que le coussin nécessite plus de temps à être déployé et que, même si les pompiers avaient décidé de l’utiliser, celui-ci n’aurait pas été installé à temps pour amortir la chute de Mme Huez. L’échelle restait la meilleure option et, surtout, la plus sécuritaire, réitère le porte-parole.

« C’était une question de quelques secondes [avant de la sauver]. On a tout fait, tout fait, tout fait », insiste-t-il.

« C’est un triste événement », poursuit-il, ajoutant qu’il offre ses plus sincères condoléances aux proches de la victime.

Suivi auprès des pompiers

Les pompiers qui ont tenté de sauver la dame et qui ont travaillé lors de ce funeste incendie ont bénéficié d’un suivi pour s’assurer qu’ils allaient bien.

« Peu importe l’intervention, lorsqu’il y a un décès, c’est toujours des situations qui viennent nous toucher. Sauver des vies, ça fait partie de notre travail et lorsque des situations comme celle-ci arrivent, ça peut nous affecter », fait valoir M. Noonan.

Le porte-parole rappelle qu’il n’y avait aucun détecteur de fumée fonctionnel dans le logement de Mme Huez.

Des enquêtes du coroner, du Service de police de la Ville de Québec et du Commissariat aux incendies sont en cours. Celles-ci serviront à établir les causes de l’incendie et à déterminer si un motif criminel est en cause.