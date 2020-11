Le Canada dépasse le cap des 250 000 cas

Le Canada compte maintenant plus de 250 000 cas de la COVID-19 depuis le début de la pandémie avec les 998 contaminations ajoutées jeudi en Ontario et les 1138 cas de plus au Québec.

Au total, il y a eu 250 354 cas de la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire d’un océan à l’autre.

Le Québec est la province qui a contribué le plus à ce bilan avec 111 056 personnes infectées, dont les 1138 cas comptabilisés jeudi. Le nombre de décès a atteint 6378 décès (+28).

En Ontario, province voisine, les autorités font état de 80 690 cas totaux, dont 998 nouvelles infections, et 3195 décès.