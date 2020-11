Ouverture lundi d'une nouvelle succursale de la SQDC à Montréal

Une nouvelle succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) va ouvrir ses portes dans le quartier gai à Montréal.

L’ouverture est prévue lundi prochain sur la rue Sainte-Catherine Est, devant la station de métro Papineau.

Lundi prochain (9 nov. à 10 h), la SQDC ouvrira sa 50e succursale, qui est située au 1984, rue Sainte‐Catherine E. à Montréal près de la station de métro Papineau. https://t.co/YOCDeclcK0 pic.twitter.com/XI6Pb7h6TJ — La_SQDC (@La_SQDC) November 5, 2020

L’île de Montréal, qui compte plus de deux millions d’habitants, comptait jusqu’ici cinq succursales, soit sur le boulevard des Sources à Pointe-Claire, sur le chemin Queen Mary dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, sur le boulevard de L’Acadie dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, sur la rue Saint-Hubert dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et sur la rue Sainte-Catherine Ouest dans l’arrondissement de Ville-Marie.

La nouvelle succursale du quartier gai est donc la sixième opérée sur l’île de Montréal et celle qui est située le plus à l’est sur le territoire. En effet, à partir de l'avenue Papineau jusqu’au quartier Pointe-aux-Trembles, à l’extrémité est, on ne compte aucun point de vente physique.

En juin dernier, la SQDC comptait 42 succursales à travers le Québec, à l’aube de son deuxième anniversaire célébré le mois dernier. La pandémie de COVID-19 a ralenti son déploiement, une seule nouvelle succursale ayant été inaugurée au cours du premier trimestre, à Val-d’Or, en Abitibi.