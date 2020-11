Tous les yeux de la planète sont présentement tournés vers la situation politique aux États-Unis et à la constater le climat actuel, tous ces yeux risquent de le demeurer encore longtemps.

Dans sa chronique quotidienne à l’émission Le Québec Matin sur LCN, Richard Martineau n’a pas été tendre envers Donald Trump qui, selon lui, attise les tensions.

« On regarde ce qui se passe et c’est la première puissance au monde? On dirait que c’est une république de bananes ces temps-cis. Ça n’a pas de sens », exprime le chroniqueur.

Richard Martineau remet aussi en question le système électoral américain.

« Il est complètement absurde et honnêtement je ne le comprends pas. C’est plus compliqué que les règles du jeu de société Risk! Pourtant, il y a d’autres systèmes électoraux qui fonctionnent et qui sont beaucoup plus simples », ajoute-t-il.

« On dirait qu’ils sont en train de compter avec un boulier alors qu’il existe des calculatrices électroniques », image le commentateur.