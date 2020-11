Trudeau parle à Macron dans la foulée de la controverse sur la liberté d'expression

Le premier ministre Justin Trudeau s’est entretenu avec le président français, Emmanuel Macron, jeudi, après avoir été vertement critiqué pour avoir affirmé que la liberté d’expression a des limites.

• À lire aussi: Au tour de Trudeau de parler avec Macron

• À lire aussi: Macron a appelé Legault pour le remercier de son soutien

«Le premier ministre du Canada a eu une très bonne discussion avec le président Macron», a dit le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, durant la période de questions à laquelle M. Trudeau n'assistait pas.

«Rappelons-nous que le Canada est l’un des grands défenseurs de la liberté d’expression à travers le monde», a-t-il ajouté en précisant que M. Trudeau avait offert ses condoléances aux familles des victimes de la série d’attaques islamistes survenues en France.

Le débat entourant les caricatures du prophète Mahomet, revenu sur le tapis avec le procès sur les attentats contre «Charlie Hebdo», est au cœur des événements tragiques. Le professeur Samuel Paty a été décapité par un islamiste en octobre après avoir montré de telles caricatures en classe.M. Trudeau a suscité un tollé en déclarant, vendredi dernier, que la liberté d'expression n'est pas sans limites.

«Nous nous devons d’être conscients de l’impact de nos mots, de nos gestes sur d’autres, particulièrement ces communautés et ces populations qui vivent encore énormément de discriminations», avait-il alors dit.

Le premier ministre québécois, François Legault, s'est dit «totalement en désaccord» et c'est lui, et non M. Trudeau, qui a ensuite reçu l'appel du président Macron. Ce dernier l'a notamment remercié pour son soutien dans la défense de la liberté d’expression.

Durant la période de questions de jeudi aux Communes, bloquistes et conservateurs ont une fois de plus fustigé le premier ministre Trudeau pour ses propos sur la liberté d’expression. Le Bloc québécois presse le chef libéral, depuis mercredi, de s'excuser auprès du président Macron.

«Avec son manque de jugement [...], le premier ministre doit ramper devant le président français pour réparer les pots cassés», a lancé le lieutenant québécois des conservateurs, Richard Martel, en soutenant que c’est M. Trudeau qui a sollicité l'appel plutôt que l’inverse.

«Dans les relations internationales, c’est tout à fait normal que l’un appelle l’autre, a rétorqué le ministre Champagne. Ce matin j’étais en communication avec mon homologue allemand. La relation transatlantique n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui.»