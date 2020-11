Un syndicat craint des pertes d’emplois à la cimenterie Ash Grove

Le syndicat Unifor craint la perte de plusieurs dizaines d’emplois à la cimenterie Ash Grove de Joliette, où deux des quatre fours de l’usine devraient être arrêtés en juin prochain, et accuse en partie la cimenterie McInnis, en Gaspésie, pour cette situation.

«C’est l’incertitude qui s’installe en plus de ce que tout le monde vit déjà avec la pandémie», a indiqué Renaud Gagné, directeur québécois d’Unifor, jeudi, en annonçant que son syndicat avait été informé que les deux fours seront fermés à compter de juin prochain.

Unifor croit que de 50 à 70 des 140 syndiqués que compte l’usine pourraient perdre leur emploi dans le cadre de cette mesure de la part de l’employeur.

Il dit attribuer «en grande partie cette réduction de production au fait que la cimenterie McInnis de Port-Daniel écoule son ciment sur le marché canadien».

«Pourtant, à l’époque de la construction, on nous avait promis que sa production n’irait que vers les États-Unis, a déploré M. Gagné. On l’avait dit à l’époque que la mise en marche de l’usine McInnis pourrait avoir des répercussions négatives sur les autres cimenteries déjà en activité, car on aurait trop de production par rapport à la capacité du marché. Eh bien voilà, nos pires craintes se concrétisent aujourd’hui.»

Le projet de la cimenterie McInnis à Port-Daniel-Gascons a vu le jour en 2014 et a été vivement critiqué, notamment pour les dépassements de coût et les importantes sommes d’argent qui y ont été injectées par le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt. Notre Bureau d’enquête rapportait cet été que des discussions étaient en cours pour la vente de la cimenterie à une entreprise brésilienne.

«On parle ici d’une possible vente au rabais», écrivait le chroniqueur du «Journal» Michel Girard, le 23 octobre dernier.

Pour sa part, la cimenterie Ash Grove, à Joliette, existe depuis les années 1960. Elle appartient depuis 2015 à la filiale canadienne du groupe irlandais CRH.