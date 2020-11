Washington saisit des bitcoins liés au site Silk Road valant 1 milliard de dollars

Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi avoir saisi des milliers de bitcoins liés au site internet clandestin Silk Road et valant actuellement plus d'un milliard de dollars, et en avoir demandé la confiscation.

L'opération, qui représente la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée par les autorités américaines, a eu lieu le 3 novembre, détaille un communiqué.

Le site Silk Road avait été créé en janvier 2011 et a servi à vendre de nombreux biens illégaux, dont 200 millions de dollars de drogues dans le monde entier, avant d'être fermé par le FBI en octobre 2013.

Son créateur, Ross Ulbricht, a été condamné en 2015 à la prison à vie.

«Silk Road était à son époque le marché criminel en ligne le plus connu. Les poursuites à l'encontre de son fondateur en 2015 avaient laissé en suspens une question à un milliard de dollars: où est passé l'argent?», a rappelé le procureur fédéral David Anderson, cité dans le communiqué.

«La plainte déposée ce jour et demandant la confiscation (des bitcoins) y répond au moins en partie. Un milliard de dollars générés par l'activité criminelle (de Silk Road) est désormais aux mains des États-Unis», a-t-il ajouté.

Au moment où le site a été suspendu en 2013, Silk Road proposait près de 13 000 annonces pour des substances contrôlées et de nombreuses autres pour des services illégaux comme le piratage informatique et des meurtres contre rémunérations.

Au total, plus de 9,5 millions de bitcoins ont transité par Silk Road, lui permettant de dégager 600 000 bitcoins de commissions.

Le site utilisait par ailleurs un outil permettant de brouiller les pistes des paiements en bitcoin.

En 2020, des agents de police en charge de l'enquête ont utilisé les services d'une entreprise pour analyser les transactions effectuées par Silk Road et ont remonté la trace de fonds volés au site en 2012 et 2013 par un individu dont l'identité n'est pas précisée.

Leur saisie est d'autant plus lucrative que le prix du bitcoin a beaucoup augmenté récemment: il a franchi jeudi le seuil des 15 000 dollars pour la première fois en près de trois ans. Il valait moins de 4 000 dollars en mars.

Un juge doit encore décider si les biens saisis peuvent bien être confisqués.