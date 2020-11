Couche-Tard n’a pas peur d’Amazon

Le géant québécois Couche-Tard est sur un pied de guerre et s’apprête à sortir l’artillerie lourde pour battre Amazon s’il commence à venir jouer dans ses platebandes.

« Même s’il en venait à vouloir faire cela, pas de problème, on est capable de compétitionner avec n’importe quel joueur partout dans le monde », lance avec aplomb, en entrevue au Journal, Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d’administration de Couche-Tard.

Alors que des analystes préviennent que l’arrivée d’Amazon Go dans les stations-service pourrait faire mal à Couche-Tard, la bannière québécoise se prépare à battre la multinationale américaine sur son propre terrain.

L’entreprise de Laval effectue et prépare des tests dans cinq de ses magasins technos en Amérique du Nord et en Europe avec un concept « sans friction » où l’on entre et on sort facilement, sans avoir besoin de passer par la caisse.

« On est allé les visiter [Amazon Go] à Seattle dès qu’ils ont ouvert. C’est un modèle très différent, c’est plus un modèle urbain, qui s’adresse plus à une clientèle limitée parce qu’il y a des produits qu’ils ne peuvent pas tenir à moins d’avoir des agents de sécurité », analyse Alain Bouchard.

Pas une menace

À ses côtés, Claude Tessier, chef de la direction financière de Couche-Tard, ajoute que la compétition joue beaucoup en ligne, alors que la bannière québécoise est bien implantée dans des lieux physiques.

« La capacité de grandir d’Amazon dans des magasins de détail physiques est aussi grande que la nôtre. Ils ont les mêmes limitations que nous. C’est sûr que ce sont des concepts qu’il faut surveiller », souligne-t-il.

Selon lui, avant de parler de menace, il faut garder en tête la nature même des produits vendus dans les dépanneurs de l’entreprise québécoise.

« Plus de 80 % de nos produits achetés dans nos commerces sont consommés à l’intérieur de 30 minutes, donc venir mettre une offre en ligne, qui nous combat, c’est un petit peu plus complexe que dans d’autres commerces au détail. Il y a des barrières », poursuit Claude Tessier.

Sans oublier qu’il faut vérifier l’identité des clients qui viennent acheter de l’alcool, des cigarettes et des billets de loto, ce qui est plus difficile à faire quand le magasin n’a pas d’employés pour faire ce travail.

« Ce sont des gens à qui l’on parle, les GAFA, Microsoft, Amazon, Alibaba. On parle à ce monde-là pour voir s’il y a des opportunités communes, mais il n’y a rien de particulier qui est sorti de ça présentement », assure Alain Bouchard.

► Il y a trois mois, Couche-Tard a confirmé avoir signé un partenariat avec la jeune entreprise de San Francisco Standard Cognition, pour implanter, ces six prochains mois, une technologie de paiement autonome et sans contact.