COVID-19: le nombre de cas demeure élevé en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

La situation en Mauricie et dans le Centre-du-Québec demeure stable, mais le nombre de cas de COVID-19 est néanmoins élevé.

La directrice régionale de la santé publique a fait le point vendredi. La Dre Marie-Josée Godi affirme que la région a atteint un plateau. Elle réitère l’importance de maintenir le respect des mesures sanitaires et de réduire les contacts. Il n’est pas question pour le moment d’assouplir les mesures.

La santé publique observe une tendance à la baisse dans le Centre-du-Québec. Pour la Mauricie, la progression demeure constante. Le nombre de milieux en éclosion a connu un ralentissement encourageant. Il y a présentement 67 différentes éclosions sur le territoire, principalement dans les milieux de travail et dans les écoles.

Vendredi, la région a enregistré 90 nouveaux cas de COVID-19, soit 59 en Mauricie et 31 dans le Centre-du-Québec.

Une autre éclosion à l’hôpital de Trois-Rivières

Une nouvelle éclosion frappe le Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières. Des cas ont été rapportés à l’unité de cardiologie. Quatre usagers et trois membres du personnel ont reçu un résultat positif à la COVID-19. Un dépistage massif auprès des usagers et du personnel a été effectué jeudi et vendredi.