COVID au Québec : «Comme si on était un peu endormis»

Le Québec a encore franchi la barre du 1000 nouveaux cas de COVID vendredi avec 1133 infections rapportées, ainsi de 25 décès additionnels, tout en effectuant encore trop peu de tests.

«Il y a beaucoup de cas dans les écoles, beaucoup dans les milieux de travail, et malheureusement des décès pour les aînés dans les CHSLD où ça monte beaucoup, dans les résidences privées pour aînés, mais aussi dans les maisons privées», notre la spécialiste en santé de LCN, Diane Lamarre.

Ce qui préoccupe le plus la pharmacienne et professeure à l’Université de Montréal, est une fois de plus le nombre de tests qui n’est pas suffisant.

Si 28 807 prélèvements ont été effectués le 4 novembre, la moyenne quotidienne se chiffre elle à 23 000 tests quotidiens.

«C’est insuffisant, nettement insuffisant. C’est comme si on s’était un peu endormis dans une espèce de routine actuellement. On utilise pas les tests rapides auxquels ont a eu accès depuis une semaine, deux semaines. On dirait qu’on a pris pour acquis que 1000 cas c’est correct. À 1000 cas on a aucune marge de manœuvre», clame Mme Lamarre.

«On a une longue fin de semaine ensoleillée qui arrive, les gens vont peut-être se réunir davantage, on va commencer à entrer dans nos maisons. On n’est pas en contrôle actuellement», insiste-t-elle.

Le premier ministre François Legault ne s’est d’ailleurs pas montré à l’aise lors de son point de presse jeudi à l’idée d’alléger les restrictions sanitaires à Montréal, malgré un bilan encourageant.

Justin Trudeau a également mis de l’avant que la situation de la pandémie au pays risquait de s’aggraver avec l’arrivée de l’hiver.

«Nous allons devoir être plus à l’intérieur, dans des endroit moins bien ventilés, dans des endroits où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, et nous allons devoir vraiment faire attention», a-t-il expliqué.

Pour Diane Lamarre, le message-clef dans cette déclaration est la référence aux «endroits moins bien ventilés».

De plus en plus, les autorités de santé publique dans le monde, dont Santé Canada, reconnaissent que la transmission par les aérosols, qui restent dans l’air, est bien réelle.

La pharmacienne se demande pourquoi Santé Canada n’a pas été plus explicite à ce sujet, puisqu’il est important de le savoir afin d’ajuster la lutte contre le coronavirus.

