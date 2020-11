Des entreprises de commerce au détail à contre-courant

Alors que le commerce au détail tourne au ralenti et que bien des consommateurs ont diminué leurs visites en magasin, certaines entreprises ont décidé d’avancer à contre-courant.

À Trois-Rivières, la bannière Philippe Watson, par exemple, vient d'ouvrir une première boutique traditionnelle, alors que, depuis 2015, elle n'était présente que sur le web.

«La vie continue (malgré la COVID-19)!» lance François Dugal, fondateur de l'entreprise. «Les gens magasinent encore, les gens veulent sortir, ils veulent se gâter. Il y a une fin à tout ça et il faut continuer de grossir et faut croire en notre produit.»

Pourtant, sa boutique en ligne a le vent dans les voiles.

«Mars et avril, les ventes ont augmenté beaucoup, beaucoup», confirme-t-il.

Chez Todd&Paul, une entreprise – également à Trois-Rivières - qui cuisine des biscuits pour chiens, on a décidé de quitter le sous-sol et de s'installer dans une première boutique ayant pignon sur rue.

«C'est un concours de circonstances», admet la propriétaire, Andrée Bellefeuille. «Ce local s'est libéré pour le 1er octobre. Nous, on avait un petit local et il fallait vraiment agrandir parce que la demande est là. On a pris la balle au bond.»

Selon Mme Bellefeuille, contrairement à certains secteurs, ici la pandémie a dynamisé l'entreprise.

«Le monde de chiens c'est en évolution épouvantable. Les gens attendent deux ans pour avoir leur animal.»

N'empêche, autant chez Philippe Watson que chez Todd&Paul, on s'est quand même demandé si ouvrir en pleine pandémie était vraiment la chose à faire.