Il y a 30 ans, «l'ovni de la Place Bonaventure» fascinait les Montréalais

Il y a 30 ans, plusieurs dizaines de personnes ont aperçu d'étranges lumières flottant dans le ciel au-dessus de l'hôtel Bonaventure à Montréal. Des policiers et des journalistes se sont rapidement rendus sur place, devenant ainsi témoins de ce qui allait devenir l'une des prétendues observations d'ovni les plus impressionnantes au Canada.

«Ce sont des extraterrestres. Je n'y croyais pas avant aujourd'hui, mais là... Avez-vous une autre explication?» lançait à l'époque une cliente de l'hôtel, citée par «La Presse».

Plusieurs décennies plus tard, la source des lumières n'a pas été déterminée avec certitude. Des ufologues affirment qu'il s'agissait sans aucun doute d'une soucoupe volante, alors que plusieurs sont sceptiques et évoquent plutôt des lumières provenant de chantiers de construction.

Retour sur les événements

Tout a commencé le soir du 7 novembre 1990, à 19h. Des nageurs qui se baignaient dans la piscine située sur le toit de l’hôtel du 900 rue De La Gauchetière, en plein cœur du centre-ville de Montréal, ont constaté l’apparition d'un objet dans le ciel qui émettait entre huit et dix faisceaux lumineux formant un cercle.

Rapidement, plusieurs curieux et des journalistes se sont déplacés sur place. Les lumières ont persisté pendant plus de trois heures, puis l'objet aurait filé vers l'est de la ville, selon des témoins.

L’événement étrange a même mobilisé la police de la Communauté urbaine de Montréal (l’ancêtre du SPVM) et la Gendarmerie royale canadienne (GRC), qui a colligé les informations dans un rapport. Le corps de police a mentionné au «24 Heures» que le rapport avait depuis été détruit, vu la nature de l'incident, sans donner plus de détails.

Dans un documentaire diffusé en 2016 dans lequel plusieurs témoins de la scène, dont un policier, ont raconté leur expérience, on apprend que les forces de l’ordre de l’époque ont contacté les aéroports de Dorval et de Mirabel afin de s’assurer qu’aucun objet volant n’effectuait une expérimentation. Un avion de chasse de l’armée a même été dépêché pour s’assurer que tout était en règle.

En construction au même moment, les lumières du chantier du 1000 de la Gauchetière ont même été fermées afin de s’assurer que ce ne soit pas un reflet dans le ciel, et les faisceaux lumineux n'ont pas disparu.

Silence radio

Cet événement demeure donc encore à ce jour sans réponse, bien que plusieurs aimeraient croire à la visite d’un personnage digne de la science-fiction.

Le «24 Heures» a d'ailleurs tenté de rejoindre plusieurs témoins de l'époque, mais ils ne nous ont pas rappelés ou ils ont refusé nos demandes d'entrevue.

«Chaque fois que des gens sensés proposent une hypothèse rationnelle à ces événements, ils deviennent de facto les cibles de campagnes de dénigrement (sur les médias sociaux) de la part d'une poignée d'ufologues zélés. Pour eux, ces événements sont le Saint Graal des manifestations extraterrestres», a souligné Christian Page, journaliste spécialisé dans le paranormal qui a déjà réalisé un documentaire sur le sujet.

Extraterrestres ou phénomène météorologique?

Au fil du temps, plusieurs personnes ont proposé des théories pouvant expliquer les apparitions. Le faisceau lumineux de la Place Ville-Marie aurait pu tromper les baigneurs, pensent certains, une théorie que d'autres réfutent.

L'association Les Sceptiques du Québec, qui fait la promotion de la pensée scientifique, n’a jamais cru aux hypothèses paranormales et rappelle qu'elle a proposé pendant longtemps un prix de plus de 100 000$ à quiconque pourrait prouver l’existence d’un élément paranormal. Elle a reçu quelques appels après l’apparition de l’ovni de Montréal en 1990, mais aucune preuve.

«Personne n’a réussi à prouver leur existence avec des preuves scientifiques à ce jour», avance le porte-parole et un des membres fondateurs de l’organisme, Pierre Cloutier, au téléphone.

Le mystère de «l'ovni de la Place Bonaventure» demeure donc bien intact, 30 ans plus tard.