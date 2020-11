La fermeture temporaire de Rémabec reportée d'un mois

La fermeture temporaire de l'usine de Rémabec à Port-Cartier qui était prévue à la fin octobre est reportée d'un mois. Cependant, l'incertitude plane toujours sur l'avenir de la scierie et de ses 200 travailleurs.

L'arrêt pour une durée interminée de la scierie s’effectuera le 5 décembre. Quant à l'usine de rabotage, elle cessera ses activités le 19 décembre. La production a diminué de moitié au cours des dernières semaines à la suite du départ d’employés.

«Lorsqu’on avait annoncé la fermeture, on avait fait une planification où l’usine allait fonctionner sur 2 quarts de travail jusqu’à la fin octobre» a expliqué le vice-président directeur de Rémabec, Éric Bouchard.

«Suite à l’annonce, on a eu des démissions de certains employés qui sont partis pour d’autres emplois. On a décidé de faire une seule faction à l’usine de sciage.»

Les sous-produits issus des opérations de sciage continuent de s’accumuler sur les terrains de Rémabec. Le principal acheteur, l’usine de pâte de Résolu à Baie-Comeau, a cessé ses opérations en mars dernier forçant la fermeture de la scierie de Rémabec à Port-Cartier.

Environ 200 employés sont touchés, sans compter les impacts chez de nombreux fournisseurs et PME de la région.

L’avenir des installations de Rémabec à Port-Cartier repose sur la relance de l’usine de biocarburant et la construction éventuelle d'un complexe intégré où l’on produirait notamment des granules de bois.

Le vice-président directeur de Rémabec, Éric Bouchard, a dit travailler très activement sur ce projet.

«On peut dire que le projet progresse. On continue de monter le plan d’affaires pour s’assurer d’avoir tous les éléments en main pour prendre les meilleures décisions», a-t-il précisé.

Le maire de Port-Cartier Alain Thibault se croise les doigts et souhaite que le gouvernement joue un rôle important pour favoriser ce projet.

«Il va falloir que le gouvernement du Québec, dans le projet de relance économique d’après COVID, s’implique dans le projet», a-t-il déclaré.

Au cabinet du ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, on affirme accompagner le promoteur et on souligne que des analyses sont en cours.