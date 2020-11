Le président portugais décrète l'état d'urgence sanitaire

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a décrété vendredi l'état d'urgence sanitaire, qui s'appliquera pendant au moins deux semaines à partir de lundi, pour permettre au gouvernement d'imposer de nouvelles restrictions visant à endiguer la pandémie de coronavirus.

«Je viens de signer le décret relatif au deuxième état d'urgence» depuis le début de la crise sanitaire, a annoncé M. Rebelo de Sousa lors d'une allocution télévisée, quelques heures après avoir été autorisé à le faire par le Parlement.

Cet état d'urgence sera «très limité et largement préventif» mais «il ouvre la voie à de nouvelles mesures comme la restriction de la circulation à certaines heures et certains jours, dans les municipalités à plus haut risque», a-t-il affirmé.

Le gouvernement socialiste tiendra samedi en fin de journée un conseil des ministres extraordinaire pour décider des mesures concrètes à prendre à l'abri de cet état d'urgence, parmi lesquelles pourrait donc figurer un couvre-feu nocturne comme il en existe déjà dans plusieurs pays européens.

L'exécutif du premier ministre Antonio Costa envisage aussi d'imposer des contrôles de température pour l'accès à certains lieux ou de réquisitionner l'armée pour renforcer les équipes sanitaires de traçage des contacts.

Lors de la première vague de la crise sanitaire, les autorités portugaises avaient décrété l'état d'urgence pendant six semaines.

Sept Portugais sur dix sont soumis depuis mercredi à un nouveau confinement, plus souple que celui du printemps, qui restera en vigueur pendant au moins deux semaines dans 121 des 308 communes que compte le pays.

Les 7,1 millions de personnes concernées sont tenues à un «devoir civique de confinement à domicile», et le télétravail y est devenu obligatoire dans la mesure du possible.

Mais, contrairement au printemps, les écoles restaient pour l'instant ouvertes ainsi que les commerces, les restaurants ou les salles de spectacle, qui doivent cependant fermer leurs portes plus tôt.

Le nombre de cas de coronavirus confirmés par l'autorité sanitaire portugaise depuis le début de la pandémie a doublé depuis début octobre et, avec les 5 550 nouvelles infections quotidiennes enregistrées vendredi, s'élevait au total à près de 167 000 cas.