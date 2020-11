Le procès des attentats de 2015 suspendu au moins jusqu'au 16 novembre

Le procès des attentats de janvier 2015 en France, suspendu depuis lundi alors que trois accusés ont été déclarés positifs à la COVID-19, ne reprendra pas avant le 16 novembre au moins, a annoncé le Parquet national antiterroriste (Pnat) vendredi.

Le président de la cour d'assises spéciale de Paris avait annoncé une première suspension de deux jours après que le principal accusé, Ali Riza Polat, a été déclaré positif le 31 octobre.

Elle avait été portée à «au moins une semaine» après les résultats positifs durant le week-end dernier de deux autres accusés, parmi les dix comparaissant détenus devant la cour.

Mardi, la suspension de l'audience avait été prolongée jusqu'au 12 novembre, a minima.

Le président de la cour Régis de Jorna a informé vendredi soir dans un courriel les avocats constitués dans ce dossier qu'«à ce jour, la date de reprise du procès reste indéterminée».

Le calendrier des audiences devrait être encore chamboulé. Avant la première suspension, la fin des plaidoiries des parties civiles était prévue le 4 novembre, précédant le réquisitoire et les plaidoiries de la défense. Le verdict, lui, était attendu le 13 novembre.

«Je suis scandalisée de la durée du scénario mis en place pour ce procès, qui risquait nécessairement de s'interrompre dans cette période de contagion importante, et qui prive la défense de démontrer l'innocence» des mis en cause, a déclaré à l'AFP l'avocate de M. Polat, Me Isabelle Coutant-Peyre.

«On a fait prendre des risques de pronostic vital à Ali Riza Polat qui est toujours très malade», une semaine après avoir été déclaré positif, a-t-elle également dénoncé.

Quatorze personnes, dont trois par défaut, sont jugées depuis le 2 septembre pour leur soutien logistique présumé aux auteurs des attentats contre Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le magasin Hyper Cacher de Vincennes, en banlieue parisienne. Ces attaques avaient fait 17 morts et provoqué une onde de choc internationale.