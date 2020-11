Le projet de tramway de Gatineau pourrait coûter jusqu’à deux fois plus cher

La Société de transport de l’Outaouais (STO) planche sur un projet de tramway qui coûterait jusqu’à 4,2 milliards $, soit plus de deux fois les montants initialement avancés, pour arrimer l’ouest de la Ville de Gatineau aux centres-villes du secteur Hull et d’Ottawa.

La question du financement fera donc l'objet de débats entre les différents acteurs impliqués dans cette initiative, tant sur les plans fédéral, provinciaux que municipaux.

Selon le choix retenu, soit un projet misant uniquement sur le tramway, option préférée par la Ville d’Ottawa, ou une version hybride incluant des autobus, ainsi qu’un transit en surface ou par tunnels, l’enveloppe globale nécessaire est évaluée de 2,7 à 4,2 milliards, soit nettement supérieure aux 2 milliards $ estimés au départ.

«On fait quoi si on n’a pas ce projet? On s’autocongestionne avec des voitures et des autobus? Les paliers supérieurs de gouvernements se doivent d’être là [financièrement]», a plaidé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, lors d’un point de presse sur le sujet, vendredi.

Télétravail

La croissance phénoménale, actuelle et projetée, de la population et des déplacements dans les quartiers du Plateau (Hull) et d’Aylmer pousse donc la STO à revoir de fond en comble son plan de transport en commun.

«Ce projet est essentiel afin de répondre à la mobilisation ainsi qu’au développement économique et social de la région pour les 30 à 50 prochaines années», a fait valoir sa présidente, Myriam Nadeau.

Interrogée lors du point de presse à savoir si la tendance actuelle du télétravail que semble favoriser le gouvernement fédéral pour ses fonctionnaires pourrait avoir des répercussions sur ce projet dont l’élaboration a débuté avant la pandémie, Mme Nadeau avait cette réponse : «Nous n’avons pas de données probantes qui remettent en question le projet ou le rendent injustifiable». «Uniquement sur le plan environnemental, ce choix demeure pertinent», a-t-elle ajouté.

La finalisation du tracé à Gatineau devrait être complétée l’hiver prochain. Le projet de tramway devrait quant à lui voir jour en 2031.