Le taux de chômage en légère augmentation

Après avoir cru pendant cinq mois consécutifs, l'emploi a peu varié au Québec en octobre et le taux de chômage dans la province a légèrement augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 7,7 %

C’est ce qu’a fait savoir vendredi Statistique Canada en dévoilant les données de son «Enquête sur la population active» pour le mois d'octobre.

Nouvelles statistiques pour le mois d'octobre:

Malgré la fermeture préventive, entre autres des restaurants, les taux de chômage s'établissent ainsi:

Canada: 8,9%

Ontario: 9,6%

Québec: 7,7% — François Legault (@francoislegault) November 6, 2020

«Les hausses de l'emploi, qui ont été réparties entre plusieurs industries du secteur des services, ont été en partie contrebalancées par la baisse de 42 000 enregistrée dans le secteur des services d'hébergement et de restauration», a expliqué l’agence fédérale.

Cette dernière a rappelé que le second confinement mis en place par le gouvernement du Québec pour limiter la propagation de la COVID-19 a entraîné la fermeture des restaurants intérieurs et de nombreuses installations culturelles dans plusieurs régions en zone rouge comme Montréal et Québec.

Cette baisse de l’emploi dans la Belle Province a eu une incidence sur les postes au Canada.

D’un océan à l’autre, il s’est créé 84 000 postes (+0,5 %) en octobre, soit une cadence moindre que la croissance moyenne de 2,7 % par mois observée depuis mai.

Statistique Canada a précisé que la majeure partie de la hausse de l'emploi observée le mois dernier a été enregistrée dans le travail à temps plein (+69 000; +0,5 %), et le nombre de personnes travaillant à temps partiel a été essentiellement inchangé.

Le taux de chômage au Canada s'est établi à 8,9 %, ce qui est presque inchangé par rapport à septembre.

«Le nombre de Canadiens au chômage (1,8 million) est demeuré stable au cours du mois et a augmenté de 683 000 (+60,2 %) par rapport au niveau observé en février avant la COVID-19», a-t-on soutenu.

L'emploi a progressé dans cinq provinces en octobre - en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard - et il est demeuré stable dans les autres provinces.

En raison de l'imposition de nouvelles restrictions liées à la COVID-19 dans de nombreuses régions du centre du Canada, le rythme de la croissance de l'emploi a ralenti en Ontario, tandis qu'aucune hausse n'a été enregistrée au Québec.

Keyword:

Source: QMI Agency

Agence QMI