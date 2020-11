Les caissons hyperbares à parois souples «dangereux» selon Santé Canada

Les caissons (ou enceintes) hyperbares à parois souples, dans lesquelles se glissent des personnes pour le traitement de divers problèmes de santé, ont été interdits d’achat ou de vente au pays par Santé Canada, qui juge risquée l’utilisation de ces produits.

Ces caissons à parois souples sont considérés comme «dangereux» par le ministère et peuvent «entraîner de graves blessures, voire la mort, chez les patients ou les personnes situées à proximité».

Santé Canada a autorisé la vente de cinq caissons hyperbares à parois rigides au pays, mais les caissons à parois souples n’ont toujours pas été évaluées, et restent donc non-homologués.

«À ce jour, Santé Canada n’a pas reçu d’éléments probants à l’appui des bienfaits des enceintes à parois souples, et les fabricants n’ont pas fait la démonstration de l’efficacité des enceintes à parois souples dans le traitement de problèmes de santé», a précisé le ministère.

Parmi les risques cités pour appuyer son avertissement, Santé Canada énumère : incendie ou explosion résultant d’une décharge électrostatique à l’intérieur d’un environnement à concentration d’oxygène élevé; propagation de maladies par contamination croisée entre les utilisateurs; dommages aux oreilles, aux yeux, aux sinus, aux poumons et aux dents; modifications du taux de glycémie.

Santé Canada avait publié en 2019 un avis destiné aux entreprises qui vendaient des enceintes hyperbares à parois souples à cesser la vente du produit et de procéder à un rappel.

Au début de 2020, six caissons hyperbares à parois souples non homologués ont été saisis. Les marques des caissons saisis étaient Yada, Oxyhealth LLC et Oxynova. Trois autres caissons ont été saisis en septembre, tous trois de la marque Oxynova.