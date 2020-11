Les finances du fédéral et du Québec viables à long terme

Les finances d’Ottawa et de Québec demeurent viables à long terme, en dépit des répercussions de la pandémie, pourvu qu'aucun nouveau programme permanent ne soit lancé.

C’est ce qu’a fait savoir vendredi le directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, après avoir fait l’analyse des répercussions des importants programmes d’aide mis en place depuis le début de la crise sanitaire et qui pèsent sur les finances publiques du Canada.

«Si l’on part du principe que les dépenses engagées pendant la pandémie sont temporaires, la politique budgétaire actuelle est viable à long terme à l’échelle fédérale, a-t-il expliqué. Par contre, la plupart des provinces sont dans une situation insoutenable à long terme.»

En particulier, il a précisé que le gouvernement fédéral et les provinces du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario disposent d’une marge de manœuvre financière pour augmenter les dépenses ou réduire les impôts et les taxes.

Par contre, dans les autres provinces et dans les territoires, la politique budgétaire actuelle n’est pas viable.