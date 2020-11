Ottawa injecte 155 millions $ pour les PME du secteur de l'innovation

Le fédéral allonge plus de 155 millions $ supplémentaires pour aider de petites et moyennes entreprises du secteur de l’innovation à traverser la crise de la COVID-19.

«L’industrie de l’innovation a un rôle primordial à jouer dans notre relance en vue d’une économie plus forte et plus compétitive», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, vendredi, en annonçant ces fonds.

L’investissement passera par une prolongation du Programme d’aide à l’innovation ainsi que du Programme d’aide à la recherche industrielle, lancés en avril pour soutenir des PME n’ayant pas accès à la subvention salariale. Ces initiatives sont menées par le Conseil national de recherches Canada et ont permis, selon Ottawa, de préserver 24 000 emplois.

«Cela consiste à garder l’expertise canadienne au Canada», a insisté le ministre de l’Innovation, Navdeep Bains.

Les 155 millions $ annoncés vendredi s’ajoutent aux 250 millions $ initialement injectés, en avril, au moment de lancer ces programmes d’aide aux PME.

Près de 30 M$ pour la recherche

Le gouvernement Trudeau a aussi annoncé, vendredi, qu’il investira près de 28 millions $ pour soutenir 79 projets de recherche sur la COVID-19 dans une cinquantaine d’universités, de cégeps et d'instituts hospitaliers.