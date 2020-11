Surdose américaine

Les États-Unis devraient peut-être être considérés comme une drogue dure. Dont on peut mourir de surdose.

J'aime aller aux États-Unis, ça me manque. Et leur politique est captivante. Surtout actuellement, avec une fin d'élections présidentielles qui s'étire tel un combat de Rocky.

Depuis Trump, le risque d'accoutumance est aussi élevé que pour une bonne téléréalité (si tant est qu'une telle chose existe). Mais je me demande si nous ne sommes pas ensorcelés, si on n'en fait pas trop.

Je sais, il s'y passe des choses incroyables.

Je sais, c'est la première puissance du monde et nous en sommes les voisins.

Je sais, le «POTUS» influe sur la manière dont on lutte contre des problèmes globaux. Au premier chef les changements climatiques.

Bref, il faut s'y intéresser. Pas le choix. Certains de nos journalistes et universitaires doivent en devenir des experts.

Nausée

Mais à certaines occasions depuis quelques années, j'ai comme des nausées. C'est trop.

L'intérêt vire à l'obsession. Et provoque le désintérêt pour ce qui se passe ici. Pour nos problèmes, pour notre situation.

Je vois certains compatriotes qui se foutent habituellement de nos débats et systèmes politiques, ceux qui pourtant vont être déterminants dans leur vie; je vois ces mêmes gens soudainement devenir des «experts» de politique... mais américaine, comme si leur destin en dépendait entièrement, comme s'ils votaient au sud de la frontière.

J'aimerais les voir s'intéresser autant pour la politique québécoise, canadienne, son histoire; pour notre géographie aussi, notre territoire. Je parierais que bien des gens chez nous ont plus de facilité à situer la Géorgie sur une carte que la Matapédia.

Je nous vois nous, des médias: depuis 10 ans, à chaque élection québécoise, fédérale, municipale, on nous dit qu'il faut comprimer les dépenses de couverture. Or, voilà que nous dépêchons du personnel en masse aux États-Unis! Pour faire la plupart du temps des revues de presse en direct. Ou des resucées des papiers du «New York Times» et autres «Washington Post».

Est-ce pour cela que l'État nous finance?

Tous Américains

Nous ne nous voyons plus aller. Peut-être parce que c'est devenu une part de nous-mêmes. Parce que nous sommes tous devenus Américains. Après le 11 septembre 2001, en guise de solidarité, «Le Monde» avait publié un éditorial portant ce titre.

Or, on dirait que cela devient une réalité. À cause des GAFAM, de Twitter, de Netflix et autres.

La réalité n'est pas un film de Denys Arcand. Il n'y a ni «déclin» ni «chute» de l'empire américain, nous fait comprendre Mathieu Bélisle dans un essai puissant (d'ailleurs mentionné par François Legault récemment sur les réseaux sociaux), «L'empire invisible» (Leméac).

L'empire s'est métamorphosé: «Sans nous en rendre compte, sans que personne n'éprouve le moindre sentiment de perte, l'américanité est devenue une part essentielle de toutes les identités [...]. L'humanité tout entière se trouve aujourd'hui engagée dans un devenir américain dont personne n'a encore vu la fin.»

Michael Jackson et compagnie peuvent continuer à chanter «We Are The World».

Certains, dont moi, ont envie de résister, juste un peu. Au nom de la diversité linguistique; et de la diversité tout court. Afin de trouver la bonne dose d'Amérique, d'éviter les surdoses.