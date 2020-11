Témoignage d'un pathologiste judiciaire au procès de Michée Roy

Au palais de justice de Sherbrooke, c'était au tour du pathologiste judiciaire de témoigner au procès de Michée Roy, accusé de l'homicide involontaire de son poupon de deux mois en janvier 2015.

Le pathologiste Yann Dazé a effectué plus de 2000 autopsies dans sa carrière. Il traite chaque année, en moyenne, entre un et quatre cas de traumatisme crânien non accidentel (TCNA).

Même s'il s'est écoulé plus de cinq mois entre l'hospitalisation de l'enfant et son décès, des traces d'hémorragies cérébrales étaient toujours présentes au cerveau de l'enfant lorsque Yann Dazé a procédé à son autopsie.

Hospitalisé d'urgence le 1er janvier 2015, le petit Kylen Roy est décédé d'une pneumonie le 6 juin suivant, complications médicales qu'il attribue à l'état neurovégétatif du poupon et au traumatisme crânien qu'il a subi.

Selon ses observations, le cerveau de l'enfant a cessé de croître après son arrêt cardio-respiratoire, le poids et la taille de sa tête étaient nettement en deçà de la moyenne.

Son opinion rejoint celle exprimée par les médecins qui ont soigné le bébé.

Comme l'enfant était en bonne santé et qu'il ne présentait aucun symptôme préalable, aucune fracture ou malformation, les multiples blessures de l’enfant pointaient vers un traumatisme crânien non accidentel, des syndromes récurrents du «syndrome du bébé secoué».

«En l'absence d'explications médicales préalables, en l'absence d'histoires pouvant expliquer les blessures, mon opinion est à l'effet que Kylen Roy est décédé d'un traumatisme crânien non accidentel. [...] Je ne peux pas considérer sérieusement l'hypothèse que les manœuvres de réanimation puissent avoir causé des lésions cérébrales de cette ampleur», a insisté Yann Dazé.

Revenant sur la version fournie par l'accusé, le pathologiste judiciaire a souligné que «le fait qu'il aurait échappé son enfant pour ensuite le rattraper, puis qu'il se cogne la tête au sol ou sur son épaule ne peut expliquer pareilles lésions au cerveau. L'explication est incompatible avec les conséquences».

En contre-interrogatoire, Me Félix-Antoine Doyon a fait dire au témoin qu'une minorité de scientifiques s'accordent pour dire que des manœuvres de RCR ou le manque d'afflux sanguin au cerveau lors d'un arrêt cardio-respiratoire prolongé peuvent entraîner des ruptures des veines et causer certaines lésions comme celles décelées chez le petit Kylen.

En 2017, Michée Roy avait été condamné une première fois à 12 ans de pénitencier.

Au printemps 2019, la Cour d'appel du Québec ordonnait la tenue d'un nouveau procès sur la base d'une nouvelle preuve médicale qui découlait des découvertes d’un neuropathologiste ontarien qui a analysé des parties du cerveau de l'enfant.

L'accusé avait purgé quatre ans et cinq mois d'emprisonnement au moment de sa remise en liberté.

Le procès se poursuivra lundi matin avec la suite du témoignage du Dr Claude Cyr. Le chef de l'unité d'urgence pédiatrique avait commencé son témoignage en poursuite jeudi.