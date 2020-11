Tragédie de l'Halloween à Québec: des services psychosociaux fort appréciés

Près d’une cinquantaine de personnes ont eu recours aux services psychosociaux offerts depuis lundi dernier aux citoyens qui ont été affectés par les événements tragiques survenus le soir de l’Halloween, dans le Vieux-Québec.

Depuis lundi, un autobus est déployé au coin des rues Hébert et des Remparts, afin d’offrir du soutien. Environ la moitié des personnes qui ont utilisé les services étaient des hommes, un fait étonnant, selon Marie-Bhavani Olivier, adjointe aux services psychosociaux généraux au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

«On a rejoint clientèle masculine qui consulte peu habituellement, au niveau des services réguliers, fait-elle valoir. Ce que l’on entend souvent, normalement, c’est que dès qu’ils ont un besoin, ils ont aussi besoin de tout de suite rencontrer quelqu’un. C’est parfois difficile pour eux de prendre rendez-vous pour aller consulter.»

Photo Stevens Leblanc

Selon Mme Olivier, les hommes ressentaient davantage de stress pour leurs familles.

«Ils venaient nous parler de leurs proches et des inquiétudes qu’ils avaient pour eux», explique-t-elle.

Photo Stevens Leblanc

Dès la première journée de service, ce sont 25 personnes qui ont utilisé les services déployés sur la rue des Remparts. Pour cette journée et le reste de la semaine, ce sont majoritairement des gens de tous les âges et provenant du quartier qui s’y sont rendus.

Mme Olivier a remarqué une grande solidarité chez les gens du secteur.

Photo Stevens Leblanc

«La communauté est tissée très serrée, on sent que les gens se soutiennent beaucoup. Ils ont verbalisé plusieurs émotions, c’est un contexte très difficile», fait-elle valoir.

L’autobus restera en place jusqu’à dimanche prochain, et les services seront offerts de 13h à 20h. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale évalue la possibilité de déployer le véhicule sur un autre site, par la suite.

Photo Stevens Leblanc

Cette fin de semaine, les citoyens du secteur et les visiteurs pourront constater la présence de sentinelles en ville, qui seront disponibles si des gens en ressentent le besoin.

«On va déployer des dyades d’intervention durant la fin de semaine, une douzaine d’intervenants qui iront à la rencontre des gens et faire aussi du repérage de personnes qui pourraient être en vulnérabilité et qui auraient besoin de services», laisse savoir Mme Olivier.