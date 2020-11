Une loi pour reconnaître les proches aidants

L'Assemblée nationale a voté une loi reconnaissant le statut des proches aidants, une première au pays.

C’était le rêve de Marguerite Blais que les personnes proches aidantes soient reconnues par une loi.

«Enfin, on va faire en sorte que vous ayez un plan d'intervention, au même titre que la personne que vous aidez. Enfin, on va faire en sorte de tenir compte de votre bien-être et de votre santé», affirme la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

À ce jour, très peu de pays ou d’États se sont dotés de loi pour la reconnaissance des personnes proches aidantes.

Dans les prochains mois, le gouvernement devra se doter d'un plan d'action et le renouveler aux cinq ans. En clair, plus d’argent et plus de ressources. Déjà, 40 millions de dollars, des sommes récurrentes, sont prévus.

«Des sommes d'argent pour offrir plus de répit. On a aussi fait en sorte que dans nos établissements, comme les CISSS et les CIUSSS, il y ait des sommes d'argent pour financer davantage les organismes», ajoute Mme Blais.

La ministre responsable des Aînés sait de quoi elle parle: elle a accompagné son mari jusqu'à son dernier souffle.

«La personne proche aidante s'en va à la maison, avec son malade, et devient tout à la fois: pharmacienne, préposée aux bénéficiaires, la personne qui prend les rendez-vous. Donc, le proche aidant, pour l'avoir vécu, devient en hypervigilance, devient épuisé, ne veut pas demande d'aide, alors que l'aide existe», raconte-t-elle.

Marguerite Blais avoue que les derniers mois ont été difficiles. Elle a souvent été pointée du doigt pour la situation dans les CHSLD, pendant la première vague de COVID-19.

Sa planche à dessin est remplie. Elle souhaite réviser la Loi sur la maltraitance des aînés et concrétiser la construction des maisons pour aînés.

«Partout à travers le Québec, d'ici 2022. Puis, avec la pandémie, c'était exactement le modèle dont on avait besoin. Ils ont besoin d'un environnement qui est très différent des environnements qu'on construisait, qui étaient très hospitalocentrés», précise-t-elle.

Pour ce qui est des prochaines élections, il est trop tôt pour en parler, dit-elle.

«On ne sait jamais ce qui se passe au détour d'un coin de rue. Mon mari et moi, on s'aimait à la folie. Je ne pensais jamais, du jour au lendemain, qu'un neurochirurgien me dirait: "Il a six mois à vivre." Eh bien, la vie est comme ça. Il faut la vivre pleinement, tous les jours. Alors, j'essaie de la vivre le mieux possible. 2022, c'est loin», conclut-elle.