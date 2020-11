Une Montréalaise remporte 70 millions $ au Lotto Max

Après près d’un mois de recherche, la grande gagnante du prix record de 70 millions $ vient de recevoir le gros lot.

Et il aura fallu plusieurs semaines pour retrouver Shu Ping Li, la gagnante du tirage du 9 octobre, puisque celle-ci n’avait toujours pas réclamé son prix deux semaines après.

Mme Li avait appris dès le lendemain du tirage qu’elle avait remporté le prix, mais avait préféré attendre quelque temps avant de se faire connaître, préférant attendre que la poussière retombe.

La gagnante est restée très calme et a mis son billet dans un tiroir pendant plusieurs semaines pour ne pas le perdre avant de réclamer son prix.

« C’est le plus gros lot qu’il est possible de remporter au Lotto Max, mais aussi parmi toutes les loteries offertes par Loto-Québec et au Canada. Nous sommes fiers de remettre, pour la deuxième fois de notre histoire, un montant de cette importance. », souligne Lynne Roiter, présidente et chef de la direction de Loto-Québec.

Au mois de février, c’était un jeune emballeur d’épicerie de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches qui avait remporté ce gros lot record et qu’il avait partagé avec sept membres de sa famille.

Remis par un robot

Si la cérémonie de remise du chèque s’est tenue de manière officielle au siège social de Loto-Québec, à Montréal, c’est un robot qui lui a remis le prix. Car pour respecter les mesures de distanciation que l’entreprise a décidé d’utiliser un intermédiaire électronique.

L’engin de taille humaine, baptisé « SARA », a été utilisé au Casino de Mont-Tremblant pour la première fois le 23 juillet, grâce à un partenariat avec l’École de technologie supérieure (ÉTS) et Centech. Le robot a été conçu, coordonné et contrôlé par le club étudiant Walking Machine de l’ÉTS.