COVID-19: 39 décès et 2373 cas de plus au pays

Trente-neuf décès et 2373 cas de COVID-19 s’ajoutaient au bilan canadien en début d’après-midi, samedi. Le chiffre est en baisse par rapport à la moyenne de nouveaux cas entre le 30 octobre et le 5 novembre, qui était de 3350 par jour.

Le Québec a comptabilisé 1234 cas à lui seul et 28 morts, dont 11 survenus au cours des 24 dernières heures. C’était à l’origine 29 décès, mais un d’entre eux a été retiré.

Le sombre compteur de la Belle Province affiche désormais 113 423 infections et 6431 pertes de vie.L’Ontario a de son côté signalé 1132 cas - un record depuis le début de la pandémie - et 11 morts, samedi. La province la plus populeuse au pays recense à ce jour 82 825 malades et 3220 fatalités.Le Nouveau-Brunswick (+3) et la Nouvelle-Écosse (+4) ont aussi rapporté de nouveaux chiffres.Le Canada comptait samedi après-midi un cumulatif de 258 182 cas (+2373) et de 10 474 morts (+39).

L’augmentation continue des cas à travers le pays inquiète la directrice de la santé publique, la Dr Teresa Tam.

«Puisque les hospitalisations et les décès ont tendance à se présenter une à plusieurs semaines après l'augmentation de l'activité de la maladie, ce qui est inquiétant, c'est que nous n'avons pas encore constaté l'ampleur des graves conséquences associées à l'augmentation continue de la transmission de la COVID-19, a-t-elle déclaré. De plus, le nombre de cas de grippe et d'autres infections respiratoires augmente généralement pendant l'automne et l'hiver, ce qui accroît les pressions sur les hôpitaux. C'est pourquoi il est important pour les personnes de tous âges de continuer d'appliquer les pratiques de santé publique qui aident à garder les taux d'infections respiratoires bas.»

Teresa Tam demande aux gens d’éviter «trois situations» au courant de l’automne et de la fin de l’hiver, puisque la température les incitera à tenir des activités le plus souvent à l’intérieur. Selon elle, il faut éviter les «endroits clos mal aérés», les «endroits bondés où sont rassemblés de nombreuses personnes», et les «contacts étroits qui favorisent la transmission du virus».

La situation au Canada:

Québec: 113 423 cas (6431 décès)

Ontario: 82 825 cas (3220 décès)

Alberta: 31 858 cas (351 décès)

Colombie-Britannique: 17 149 cas (275 décès)

Manitoba: 7419 cas (96 décès)

Saskatchewan: 3623 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1125 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 353 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 294 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 66 cas

Yukon: 23 cas

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 1 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 258 182 cas (10 474 décès)