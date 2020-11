COVID-19: la Gaspésie devient tout orange, le Nord-du-Québec passe du jaune au orange

L’ensemble de la Gaspésie va passer au palier orange la semaine prochaine quand les municipalités de Carleton-sur-Mer, de Maria et de Nouvelle seront retirées de l’alerte maximale qui prévaut sur leur territoire. C’est ce qu’a annoncé samedi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Par contre, le Nord-du-Québec va de son côté passer du palier jaune au palier orange.

Les mesures annoncées samedi entreront en vigueur dans la nuit du 9 au 10 novembre.

Le milieu scolaire et le milieu sportif pour les trois municipalités de la Gaspésie et pour le Nord-du-Québec se plieront à leur nouveau seuil d’alerte à compter du 11 novembre.

Par ailleurs, le territoire des Îles-de-la-Madeleine est depuis quelques heures au niveau préalerte jaune.

«Bien que certains secteurs voient leur niveau d'alerte diminuer, une hausse préoccupante des cas et des éclosions est observée dans d'autres régions. Le changement de palier de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est le résultat des efforts de la population pour limiter leurs contacts et ainsi freiner la hausse des cas dans leur région. C'est la démonstration de l'importance de ne pas baisser la garde afin de casser la deuxième vague qui touche l'ensemble des régions du Québec», a dit le ministre Dubé.