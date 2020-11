Biden s'engage à être «un président qui rassemble et non pas qui divise»

Le nouveau président élu Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris s’adressent samedi soir aux Américains, en direct de Wilmington au Delaware.

Le candidat démocrate a finalement été déclaré vainqueur par les médias américains plus tôt en journée alors qu’il a remporté les 20 grands électeurs de la Pennsylvanie et a dépassé les 270 nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche.

Il a d'abord remercié les électeurs. «C’est une victoire claire, convaincante. Une victoire pour nous, le peuple, avec le plus grand nombre de voix pour élire un président», a lancé Joe Biden.

Le président élu Joe Biden dit qu’il veut être un président va unir le pays plutôt que diviser et qu'il ne voit pas les États rouges ou bleus.

Le démocrate s'adresse aux fans de son opposant républicain. «Je comprends la déception, j'ai moi-même déjà perdu quelques fois. Donnons-nous une chance», dit-il. Il appelle les Américains à ne plus traiter leurs «opposants comme des ennemis».

Il dit vouloir s'attaquer rapidement à la COVID et entend nommer dès lundi un groupe de spécialistes et d’experts. Il assure qu’ils pourront commencer leur travail dès le 20 janvier 2021.

«Nouveau pour l'Amérique»

La vice-présidente élue Kamala Harris a été la première à s'adresser à la population. Elle a été acclamée par la foule et le son des klaxons.

«La démocratie n’est pas garantie. Elle est aussi forte que notre envie de nous battre pour elle», dit la vice-présidente élue Kamala Harris.

Kamala Harris a salué «un jour nouveau pour l'Amérique». Elle a tenu à remercier les électeurs qui se sont présentés aux urnes en un nombre record.

«Nous avons assisté à votre courage, votre résilience et la générosité de vos esprits. Vous avez marché pour l'égalité, pour nos vies et pour la planète et ensuite, vous avez voté», ajoute-t-elle.

Elle a tenu à remercier sa mère, mais aussi toutes les femmes qui ont pavé la voie pour elle.

«Même si je serai la première femme dans ce bureau, je ne serai pas la dernière», a assuré Kamala Harris

«Joe a eu l’audace briser une barrière de notre pays en choisissant une femme comme sa vice-présidente», a-t-elle lancé.

«Les États-Unis sont prêts. Joe et moi aussi», de dire la vice-présidente élue.

«Nous avons élu une personne qui représente le meilleur en nous. Un leader respecté et que nos enfants vont admirer», a-t-elle ajouté en présentant le président élu.