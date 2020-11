[EN DIRECT] Présidentielle américaine: les résultats connus aujourd'hui?

Vous pouvez consulter notre carte interactive pour obtenir tous les résultats en direct.

Les Américains, et le reste du monde, attendent toujours les résultats finaux de l’élection présidentielle, quatre jours après la journée du vote aux États-Unis.

Retrouvez ici tous les derniers développements sur ce suspense électoral.

0h45 | Les médias conservateurs de Murdoch prennent leurs distances avec Trump

Fox News et le New York Post, deux des principaux médias conservateurs américains contrôlés par le magnat Rupert Murdoch, ont pris, ces dernières heures, leurs distances avec Donald Trump, une première depuis 2016, et peut-être un tournant.

«Fox News sucks!» - traduction «Fox News est nul»: pour la première fois, jeudi soir, à Phoenix (Arizona), des partisans du président américain, s'en sont pris à la chaîne considérée, depuis cinq ans, comme un allié indéfectible de Donald Trump.