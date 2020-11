Un moyen original de faire patienter ses clients

Les faire attendre dans leur voiture et annoncer leur tour par les ondes radio, c'est la solution originale trouvée par les responsables d'un magasin d'articles de seconde main des Laurentides, pour éviter à ses clients de rester dehors par temps froid durant la pandémie.

Le magasin Les Trésors de la Fondation, dont tous les profits vont à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut, est situé dans l'église Fatima de Sainte-Agathe-des-Monts. Les vendredis et samedis, l'ambiance est à la fête, alors que la musique de la radio 102.1 FM met de l'ambiance et qu'un crieur annonce les numéros au micro, du haut du parvis.

«J'ai longtemps travaillé en événementiel et on avait l'habitude d'utiliser des fréquences radio d'une portée de 1000 pieds pour communiquer entre nous. Ça m'a donné l'idée de donner des numéros aux gens et de les aviser via cette fréquence lorsque vient leur tour. Ils n'ont qu'à syntoniser la radio locale et à attendre qu'on annonce leur numéro», explique le directeur de la Fondation, Daniel Desjardins, rencontré vendredi.

Dès qu'ils se présentent, les clients prennent un numéro sur un distributeur, semblable à celui qu'on retrouve dans une clinique médicale. Certains clients choisissent d'attendre dehors pour jaser entre eux, mais d'autres en profitent pour rester au chaud dans leur voiture, en attendant que la musique s'interrompe et que leur numéro soit appelé.

Katrine Waloch, venue de Sainte-Adèle, avec son bébé dans les bras, trouve que c'est une très bonne idée. «On veut tous venir de bonne heure pour avoir le meilleur choix, donc on se retrouve à attendre. C'est certain qu'avec un bébé, en plein hiver, je vais être très contente de pouvoir attendre dans ma voiture.»

Avec les mesures de distanciation, seulement 25 personnes peuvent entrer à la fois pour magasiner. «On s'est rendu compte que 350 personnes pouvaient passer ici en une seule journée et on se retrouvait avec des files de 50, parfois 75 personnes qui attendaient dehors, à partir de 7 h 30 du matin. Avec le froid qui arrive, on s'est demandé comment leur épargner ça et c'est la solution qu'on a trouvée», raconte M. Desjardins.

Le magasin n'est ouvert que deux jours par semaine, mais il a ses habitués. Danielle Deschênes, 82 ans, est une cliente régulière. Le nouveau système semble lui plaire. «C'est bien organisé, j'apprécie. Par contre, ils ne devraient pas trop attendre quand quelqu'un ne se présente pas tout de suite avant d'appeler un autre numéro. Ça retarde tout le monde.»