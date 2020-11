Une aide alimentaire de 2,3M$ pour les régions nordiques

Banques alimentaires Canada a annoncé une aide supplémentaire de 2,3M$ aux communautés nordiques pour les aider à s’approvisionner en nourriture.

Le Fonds de renforcement des capacités pour les régions rurales et du Nord «contribuera à remédier à l’insécurité alimentaire dans les collectivités ou les régions qui sont actuellement mal desservies», a-t-il été expliqué dans un communiqué diffusé vendredi par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

L’initiative est financée par le Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire de 200M$.

L’argent servira notamment à soutenir l’achat, le transport et la distribution des aliments. Il aidera aussi à embaucher des travailleurs et à entreprendre des projets de construction.

Le ministère a soutenu que la COVID-19 a eu un impact considérable sur l’approvisionnement alimentaire des gens dans le besoin, et sur celui, surtout, des personnes vivant en milieu rural ou dans le Grand Nord.

Depuis avril, le gouvernement canadien a versé 100M$ afin d’améliorer plus de 1800 projets individuels à travers le pays. Le ministère estime que cet argent a permis de servir six millions de repas à plus de deux millions de personnes.