Une cour transformée en dépotoir

Divans, bain, toilette, matériaux de construction, fontaine de boissons gazeuses et machine à glaçons : la cour arrière de deux immeubles commerciaux voisins inoccupés à Brossard a des allures de dépotoir.

Bien que non visible lorsqu’on circule sur le boulevard Taschereau où ils ont pignon sur rue, la situation des immeubles du 8100 et du 8080 préoccupe les autorités.

« [Pour le 8080], c’est un dossier actif depuis 2018. Il y a eu énormément d’interventions de la Ville depuis ce temps », affirme le directeur des communications de Brossard, Alain Gauthier.

Photo Cédérick Caron

« En 2019, nous avons fait 13 interventions et donné quatre constats d’infraction. En 2020, il y a eu un constat en avril et un autre le 29 octobre », précise M. Gauthier.

Nouveau cas

En ce qui concerne le bâtiment voisin, le 8100, la situation semble nouvelle alors que la Ville confirme avoir pris contact avec le propriétaire à la suite de la visite du Journal le 30 octobre.

« Nous lui avons envoyé un courriel et il a rapidement répondu que les déchets seraient enlevés », confirme M. Gauthier.

L’arrière et le côté des deux bâtiments ont des allures de décharges publiques. Loin d’être trié, ce qui y est déposé se retrouve en amoncellements répartis un peu partout.

Ici, la porte, le miroir, la toilette et la céramique d’une salle de bain qui a visiblement été rénovée.

Là, un divan, et des matériaux qui ont été brûlés sur place. On y trouve même des déchets pouvant être nocifs pour l’environnement comme des pots de peinture et du matériel réfrigérant.

Photo Cédérick Caron

Clôture et blocs de béton

Alain Gauthier assure que la Ville de la Rive-Sud peut compter sur la collaboration des propriétaires, deux entreprises de gestion de bâtiments commerciaux avec qui il a été impossible de s’entretenir.

Celui du 8080 a même fait installer des blocs de béton au début du mois d’octobre pour freiner l’accès au stationnement, selon les informations de la Ville.

Une clôture semblable à celle qu’on retrouve autour des chantiers de construction a aussi été érigée entre les deux cours arrière.

Toutefois lors du passage du Journal, elle avait été couchée au sol permettant ainsi aux gens de passer.

Les blocs ne semblent pas non plus avoir empêché l’accès à ceux qui viennent y déposer leurs rebuts. Ces derniers semblent passer par l’entrée arrière du stationnement du centre commercial voisin, le 8050, pour ensuite franchir une bande de gazon d’environ deux mètres avant de se délester de leurs déchets.

Des écocentres

« C’est incroyable que certains pensent encore comme ça en 2020, s’étonne M. Gauthier. Nous avons des écocentres dans l’agglomération de Longueuil pour nous débarrasser de ces objets et nous faisons aussi des collectes pour les encombrants. »

L’amende minimale remise à un propriétaire dans ces circonstances est de 450 $, d’après M. Gauthier. Il y a ensuite une gradation du montant selon la gravité de l’infraction.