Vague de dénonciations contre le port du masque pendant l’accouchement

Le Regroupement naissance-renaissance, accompagné de plusieurs organismes, a annoncé samedi son soutien à la vague de dénonciations contre le port du masque pour les personnes qui accouchent en temps de pandémie.

Une pétition à ce sujet a d’ailleurs regroupé près de 2000 signatures en quelques jours.

Pour l’association, cette décision va à l’encontre des directives émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et pourrait conduire à une augmentation des accouchements sans assistance, par peur d’être soumis à cette obligation dans un milieu hospitalier.

En plus de créer du stress et de l’anxiété pendant l’accouchement, «le port du masque en travail a des impacts directs sur le déroulement de l’accouchement et peut mener, entre autres, à une augmentation des interventions obstétricales», a fait savoir l’organisme dans un communiqué.

Le Regroupement naissance-renaissance, accompagné du Regroupement naissances respectées (RNR), de l’Association québécoise des accompagnantes à la naissance (AQAN), du Mouvement pour l’autonomie dans la maternité et pour l’accouchement naturel (Groupe MAMAN) et du Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ), a demandé l’intervention de la Direction de la santé publique et de la Direction santé mère-enfant du MSSS dans ce dossier.

Les associations réclament une vérification des établissements accoucheurs afin de s’assurer du respect des recommandations de la santé publique.