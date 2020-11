Des ministres fédéraux saluent l’élection de Joe Biden

Des ministres du gouvernement fédéral ont exprimé leur enthousiasme concernant l’élection de Joe Biden comme président des États-Unis.

Le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne s’est réjoui du changement de garde prévu à la Maison-Blanche.

«Il y a beaucoup de possibilités et d’opportunités d’en faire plus entre le Canada et les États-Unis, et c’est très apprécié de ce côté-ci de la frontière», a-t-il dit en entrevue à CTV, dimanche. M. Champagne a salué le fait que M. Biden compte se baser sur la science pour prendre ses décisions, notamment pour combattre la COVID-19.

Le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson s’est aussi montré satisfait de la victoire du candidat démocrate qui a promis que son pays allait réintégrer l’Accord de Paris sur le climat afin de réduire les gaz à effet de serre.

«Félicitations au président élu Joe Biden et à la vice-présidente élue Kamala Harris. Le Canada est prêt à travailler avec les États-Unis pour créer de bons emplois pour les citoyens des deux côtés de la frontière tout en prenant des mesures ambitieuses pour faire face à la crise climatique», a-t-il écrit sur Twitter dimanche.

Samedi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et son homologue québécois, François Legault, ont rapidement félicité le président élu des États-Unis, le démocrate Joe Biden, dont la victoire a été annoncée samedi matin par les médias américains.