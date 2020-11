[EN DIRECT] Les derniers développements sur la COVID-19

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 5H30

PLANÉTAIRE

Cas: 49 879 743

Morts: 1 251 118

Rétablis: 32 814 376

ÉTATS-UNIS

Cas: 9 861 881

Morts: 237 113

Rétablis: 3 851 465

CANADA

Québec: 113 423 cas (6431 décès)

Ontario: 82 825 cas (3220 décès)

Alberta: 31 858 cas (351 décès)

Colombie-Britannique: 17 149 cas (275 décès)

Manitoba: 7689 cas (103 décès)

Saskatchewan: 3623 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1125 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 353 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 294 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 66 cas

Yukon: 23 cas

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 1 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 258 453 cas (10 520 décès)

NOUVELLES

4h56 | La France exclut un confinement imposé pour les personnes âgées

La France a écarté dimanche la piste d'un confinement imposé pour les personnes âgées afin de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus.

AFP

2h55 | Les Philippins entendent fêter Noël en dépit du coronavirus

Aux Philippines, Noël débute dès septembre. Sapins artificiels et guirlandes lumineuses envahissent alors les centres commerciaux mais, cette année, la pandémie menace de gâcher cette fête traditionnelle tant attendue.

Les rassemblements demeurent interdits, un couvre-feu est toujours en vigueur et beaucoup d'habitants ont basculé dans la plus grande précarité en raison des mesures prises pour contenir l'épidémie qui ont dévasté l'économie et fait des millions de chômeurs.