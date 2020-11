La petite ville irlandaise des ancêtres de Joe Biden trinque à sa victoire

Dans la petite ville irlandaise de Ballina, terreau des ancêtres de Joe Biden, de fiers parents éloignés du président américain élu soignaient dimanche leur gueule de bois, après avoir fêté toute la nuit sa victoire annoncée la veille.

• À lire aussi: L'Inde salue l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis

• À lire aussi: Premiers tweets de Donald Trump au lendemain de la victoire de Joe Biden

• À lire aussi: L'ex-président George W. Bush félicite Joe Biden pour sa victoire

«C'était comme regarder un thriller sur Netflix, ça n'en finissait plus et tout d'un coup, hier, ça nous a frappés de plein fouet», a déclaré à l'AFP Laurita Blewitt, cousine au troisième degré de Joe Biden, qui est «absolument ravie», au point de «ne plus trouver les mots».

Les experts décrivent le nouveau président américain comme étant «environ à cinq huitièmes Irlandais». La généalogiste Megan Smolenyak a retracé sa lignée familiale dans le comté de Louth, dans l'est du pays, ainsi qu'à Ballina, ville de 10 000 habitants parsemée de façades aux couleurs vives.

AFP

En 1851, son arrière-arrière-arrière-grand-père Edward Blewitt partit pour New York avec la diaspora fuyant la pauvreté en Irlande. Mais malgré les années et la distance, la famille Biden et la ville de Ballina ont conservé des liens.

Sa rue principale a pris dimanche des couleurs d'Amérique: ici passe un homme arborant un badge Biden d'une taille démesurée, là une voiture croule sous des guirlandes rouges, blanches et bleues, en hommage au drapeau américain.

Dans les pas de JFK

Samedi, le premier ministre irlandais Micheal Martin a été l'un des premiers dirigeants au monde à féliciter le nouveau président pour son élection.

«Joe Biden est le plus grand président irlandais depuis John F. Kennedy», a-t-il estimé sur la chaîne de télévision publique RTE, saluant par ailleurs cette occasion de «réinitialiser» les relations des États-Unis avec l'Union européenne, au moment où le Royaume-Uni la quitte pour de bon.

À l'approche du scrutin, Padraig Mitchell, patron d'un pub, faisait partie des nombreux artistes du coin à avoir rendu hommage au candidat démocrate, peignant un immense portrait sur un mur de la ville, que Biden a déjà visité à deux reprises.

AFP

«Je pense que Ballina a sauvé le monde la nuit dernière, parce que sans Ballina, il n'y aurait pas de Biden», s'est-il enorgueilli, alors que des habitants se rassemblaient dimanche sous son œuvre.

Certains y ont accroché des journaux aux Unes historiques sur l'élection du 46e président des États-Unis, quand d'autres posaient simplement devant pour un selfie.

«Aujourd'hui, on attend qu'une chose, que Donald (Trump) passe à autre chose, qu'il dégage de là», ajoute M. Mitchell, qui, en tant qu'électeur américain, a voté Biden par correspondance.

«Histoire rime avec espoir»

Joe Biden a un jour écrit que lorsqu'il mourra, «le nord-est de la Pennsylvanie sera inscrit dans (son) cœur. Mais l'Irlande sera inscrite dans (son) âme.» Un sentiment partagé par les habitants de Ballina.

Malgré le confinement instauré en Irlande en raison du nouveau coronavirus, des habitants sont sortis pour décorer la ville de son nom ou de photo, proclamant Biden «meilleur président de Ballina».

Les pubs et restaurants, fermés depuis mi-octobre, se sont retrouvés couverts de pancartes rendant aussi hommage à Kamala Harris, vice-présidente élue devenue la première femme à entrer à la Maison-Blanche.

Mardi, les habitants avaient organisé un cortège en voiture, avant de se réunir sous la fresque de Biden pour regarder ensemble les résultats de l'élection s'afficher sur un écran géant.

Comme le reste du monde, ils ont ensuite longuement attendu que les chaînes américaines annoncent le résultat officiel, prenant tout de même un peu d'avance samedi.

«On s'est dit "On l'officialise avant CNN", explique, gouailleur, Padraig Mitchell. Les habitants ont alors sabré le champagne sous l'immense fresque, célébrant à bonne distance la victoire, avant de rentrer chez eux pour fêter ça en famille.

«Si le Covid n'était pas là, on aurait une bonne grosse fête», a estimé ce propriétaire de pub.

Ceux qui ont suivi l'élection depuis leur télévision se sont vus rappeler les liens de Biden avec l'Irlande par la RTE, qui a clôturé son journal avec un vieil enregistrement du nouveau président lisant les vers du poète irlandais Seamus Heaney: «Une fois dans une vie/Le raz-de-marée tant attendu/De la justice peut se lever/Quand histoire rime avec espoir».