Le quart du personnel infecté au CHSLD Saint-Eusèbe

L’éclosion de cas de COVID-19 s’aggrave au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette où le quart du personnel a été contaminé.

Le coronavirus s’est propagé rapidement dans l’établissement et le CISSS de Lanaudière a confirmé dimanche que l’éclosion a été causée par un des 200 employés. Le secteur de Joliette est en effet l’un des endroits au Québec où la COVID-19 se transmet le plus en communauté dernièrement.

Selon les chiffres du gouvernement du Québec fournis samedi, cinq personnes liées à cet établissement sont mortes et 76 ont été infectées, dont 49 employés.

Mercredi, le centre d’hébergement Saint-Eusèbe dénombrait quatre morts et une soixantaine de cas déclarés positif.

«Malgré les mesures en place, il s'agit d'une éclosion qui s'est propagée rapidement. Plusieurs gestionnaires cliniques sont à pied d'œuvre pour gérer l'éclosion et sont en renfort au personnel, compte tenu du besoin accru de main d'œuvre. Des membres de l'équipe de la PCI (prévention et contrôle des infections) sont là en permanence également», a confirmé par courriel la directrice des affaires institutionnelles et des relations publiques du CISSS de Lanaudière Pascale Lamy, dimanche.

Devant cette traînée de poudre, les responsables du centre d’hébergement ont dû déplacer des résidents et mettre en place des zones rouges. Une ancienne salle à manger a d’ailleurs été convertie en unité de soins avec des murs pour y installer des patients, a affirmé Mme Lamy.

Après leur isolement réglementaire de sept jours, moins de cinq membres du personnel ont pu regagner leur poste dans le CHSLD. Ils ont tous été assignés à la zone rouge, afin d’éviter les contacts avec les résidents en santé, conformément aux règles de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).