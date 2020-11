L'Inde salue l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis

Des Indiens ont fêté dimanche l'élection de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis, saluant la victoire historique de cette femme d'origine indienne.

Kamala Harris a rendu hommage dimanche à sa mère, Shyamala Gopalan, une spécialiste du cancer née dans la ville de Chennai, dans le sud de l'Inde.

«Elle croyait profondément en une Amérique où un moment comme cela était possible», a-t-elle affirmé devant ses sympathisants.

Dans le village de Thulasendrapuram, dans l'État du Tamil Nadu (Sud), où est né le grand-père maternel de Kamala Harris, P.V. Gopalan, un haut fonctionnaire indien, des habitants ont célébré cet événement.

Ils ont allumé des pétards, prié dans le temple principal et brandi des portraits de la première femme à accéder à la vice-présidence américaine à l'âge de 56 ans.

Les villageoises ont réalisé un rangoli, une oeuvre colorée dessinée sur le sol, écrivant: «Félicitations à Kamala Harris».

«C'est une question de fierté pour toute la population féminine», a déclaré à l'AFP Arul Mozhi Sudhakar, une femme au foyer.

L'oncle indien de Mme Harris, Balachandran Gopalan, un universitaire, a dit avoir toujours su qu'elle réussirait.

«Je suis soulagé, parce que je savais qu'elle allait gagner, et je le lui ai dit hier», a-t-il déclaré à WION TV depuis New Delhi.

Vendredi, il avait déclaré à l'AFP que la famille de Mme Harris vivant en Inde se rendrait aux États-Unis pour assister à son investiture en janvier.

«Nous étions en famille lorsqu'elle a prêté serment en tant que sénateur. Et nous serons tous ensemble lors de sa prestation de serment en tant que vice-présidente des États-Unis. C'est un grand moment pour nous».

A Delhi, des habitants de félicitaient des origines indiennes de Mme Harris.

Pour Yash Iyer, 25 ans, «c'est un moment de fierté pour nous aussi en tant qu'Indiens puisque ses racines sont ici».

«Le fait qu'elle soit la vice-présidente des États-Unis est un immense exploit non seulement pour les États-Unis et les Indiens mais aussi pour les femmes du monde entier», a affirme à l'AFP Smitashree Mishra, qui travaille dans le secteur de la santé et du développement dans la capitale.

«Cette victoire est une lueur d'espoir, l'espoir de rester fort dans une société qui vous juge constamment sur des notions archaïques de sexe, de race et d'ethnicité...».

Dimanche matin, le premier ministre Narendra Modi a félicité Joe Biden pour son élection à la Maison Blanche et souligné que l'élection de sa colistière était source d'une «immense fierté».