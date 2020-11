Logements sociaux : des besoins plus criants que jamais

La pandémie de Covid-19 a empiré bien des problèmes criants au cours des derniers mois. C’est le cas notamment pour la crise du logement à Montréal.

Les organismes communautaires en habitation réclament qu'il y ait plus de place pour les logements sociaux alors que le gouvernement Legault s’apprête à présenter une mise à jour économique jeudi.

À son arrivée au pouvoir il y a deux ans, la Coalition avenir Québec s'était fixé comme objectif de terminer la construction de 15 000 logements sociaux d'ici la fin de son mandat. Il reste deux ans et un peu moins de 3000 logements ont été construits.

«On est loin du compte, je dirais qu'il va falloir vraiment peser sur l'accélérateur», souligne Véronique Laflamme du FRAPRU:

«Ce n'est pas juste la construction, c'est de la rénovation aussi, et on est à la vitesse grand V, si je puis dire», affirme quant à elle la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, Andrée Laforest.

La mise à jour budgétaire du gouvernement, prévue cette semaine, sera sans doute axée sur la relance. C'est le moment ou jamais de se faire entendre, insiste Véronique Laflamme. «Il y a eu des investissements dans les deux derniers budgets Legault, mais pas assez pour lancer un signal clair que là, on va arrêter de niaiser».

Une sortie qui survient presque un mois jour pour jour après l'annonce d'une entente Québec-Ottawa sur le logement, d'une valeur de 3,7 milliards de dollars.

«Maintenant, on est en train de voir, partout au Québec, qui aura les sommes. On fait l'analyse de tous les projets qui sont déposés pour les annoncer, ça va se faire très, très bientôt.» soutient la ministre Laforest

Le FRAPRU exhorte Québec de se doter d'une vision à plus long terme et prévoir des investissements sur plusieurs années, pour sortir définitivement de la crise.