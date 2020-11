Projet Montréal garde le cap sur ses priorités

Les priorités de Valérie Plante, qui va solliciter un second mandat comme mairesse de Montréal, vont s’inscrire dans la continuité : l’environnement, le logement, la mobilité et l’économie risquent de rester à l’avant-plan.

«Projet Montréal on a toujours été un parti audacieux, on est un parti avec une vision très forte des valeurs très fortes, quand je parle d’environnement, de lutte aux changements climatiques, d’habitation, de mobilité, de développement économique, ça demeure très présent. Ça ne va pas d’un coup changer de direction», a-t-elle déclaré lors d’une mêlée de presse en ligne dimanche après-midi.

La mairesse ne s’est pas avancée sur les projets phares dans sa ligne de mire en vue d’un second mandat. «Il est un peu tôt pour vous parler des projets qui s’en viennent.»

Transport actif

Au chapitre de la mobilité, les «voies actives sécuritaires» (VAS), des pistes cyclables ou rues piétonnes temporaires, ont fait couler beaucoup d’encre l’été dernier. En outre, les travaux sur Saint-Denis pour y implanter le Réseau express vélo (REV) ont fait soupirer plusieurs commerçants cet automne. Ce projet reçoit un accueil mitigé : certains craignent une perte de la clientèle qui venait en auto, alors que d’autres estiment au contraire que cela sera bénéfique pour leurs activités.

Samedi dernier, des milliers de cyclistes ont défilé sur la rue Saint-Denis, à l’occasion de l’inauguration du REV. Au total, 4000 personnes l’ont emprunté cette journée, s’est enthousiasmée Mme Plante.

«Les VAS c’était un projet temporaire pour l’été en temps de COVID. On va se questionner sur ce qu’on va offrir aux Montréalais et Montréalaises l’été prochain en fonction des conditions sanitaires. Pour le REV, c’est un plan qui est très ambitieux, on parle de plus de 184 kilomètres à terme. Mais je pense que c’est important d’avancer de façon progressive, il ne faut pas abandonner le plan, mais il faut aussi permettre aux gens de l’expérimenter, de l’essayer, de le voir», a commenté Mme Plante.

Campagne virtuelle

Les militants de Projet Montréal s’étaient réunis virtuellement dimanche pour faire un bilan des trois dernières années et commencer à se préparer pour la prochaine compagne électorale.

Selon Mme Plante, le plus grand défi de la prochaine campagne sera celui de ne pas pouvoir rencontrer les personnes face à face. Plusieurs activités seront ainsi organisées de façon virtuelle. La cheffe de Projet Montréal a aussi fait part de la volonté de recruter plus de candidats issus de la diversité.