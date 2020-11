Un deuxième bébé pour Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau

Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau ont annoncé dimanche soir qu’ils attendaient un deuxième enfant.

Le couple a profité de l’anniversaire de l’animatrice et chanteuse pour partager la nouvelle sur leurs réseaux sociaux.

«Ma belle brune, demain c’est ta fête... Et c’est toi qui me fais le plus beau des cadeaux! Au printemps, je serai à nouveau papa et Léa sera une grande sœur pour la première fois! Je t’admire et je t’aime beaucoup. Je suis privilégié d’avoir une si belle place dans ta vie. Bonne fête mon amour», a écrit le chanteur sur son compte Instagram.

«Le plus beau des cadeaux de fête cette année... le miracle d’avoir un petit coeur qui bat dans mon ventre, une petite soeur pour ma grande, multiplier l’amour dans notre famille», a dit de son côté celle qui anime l’émission «À tour de rôles», les lundis soir sur le ondes de TVA.

En couple depuis 2004, les amoureux sont déjà les parents de la petite Léa, née en 2016.